氣溫下探12度 新北市啟動低溫避寒宣導

2018年12月17日 17:51 中時 譚宇哲

新北市社會局自17日起進行低溫弱勢關懷訪視，發放保暖外套、長褲、睡袋、暖暖包等禦寒物資給街友。（譚宇哲翻攝）

依據中央氣象局報導，受到大陸冷氣團影響，17日至18日期間北部地區氣溫下探12度，新北市社會局自17日起進行低溫弱勢關懷訪視，發放保暖外套、長褲、睡袋、暖暖包等禦寒物資給街友，並電話追蹤獨居老人在家狀況，確保人身安全。

新北市社會局表示，新北市自13日起即整備各項禦寒措施，包括200件的保暖外套、長褲、睡袋，以及500個暖暖包，並結合台灣優衣庫有限公司（Uniqlo）捐贈的第一批發熱衣共50件，率先透過新店區紳士協會進行街友低溫關懷夜訪，首度共發放給10名街友，並提供麵包、熱食等物資表示關懷。

17日起至18日清晨，將有今年入冬以來首波大陸冷氣團來襲，新北市低溫將降至12度左右，新北市各區公所及街友外展服務中心17日白天起針對轄內各街友進行關懷訪視，提供足夠的禦寒物資並勸導安置。

社會局提醒，新北市街友外展服務中心將於上午9時至下午6時發放熱食、各項禦寒物資，電話(02)2956-0095，地址為新北市中和區國光街112巷11弄1號。

另有板橋恩友中心（新北市板橋區幸福路 60 巷 53 號）、淡水恩友中心（新北市淡水區真理街 4 號），將於低溫期間提供中餐與晚餐，請於上午12時及下午6時前報到。

民眾若有其他福利需求，可於上午8時至下午6時致電1957福利諮詢專線洽詢，協助街友與獨居老人皆能受到妥善照顧。

(中時 )