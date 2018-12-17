美加自詡遵守規則 陸外交部諷：現代版「皇帝的新裝」

2018年12月17日 19:35 中時 藍孝威

加拿大外交部長日前表示，拘押華為CFO孟晚舟一案，「加方是依據法治原則和國際條約的義務進行的，美加都是遵守法治和規則的國家。」大陸外交部發言人華春瑩今天（17日）譏諷，這是現代版「皇帝的新裝」，對事實的無視和對法治的蔑視，只會讓世人恥笑。

上週五，加拿大外長和防長在華盛頓與美國國務卿和防長舉行了美加「2+2」 部長級對話會。期間，加拿大外長談到拘押陸方企業高管時稱，「加拿大是依據法治原則和國際條約的義務進行的，美加都是遵守法治和規則的國家」。美國國務卿蓬佩奧稱「非法拘留加拿大公民是不能接受的，他們應該被釋放」。

大陸外交部今天的例行記者會上，發言人華春瑩對此表示，關於加拿大應美方要求非法拘押大陸公民一事，上周她的同事已密集地回答了記者的提問，闡明陸方的嚴正立場。

華春瑩說，當這麼多事情發生之後，美加還自詡遵守法治和規則，令人吃驚。華春瑩諷刺，在她看來，這無異於現代版「皇帝的新裝」。無論他們以什麼堂皇的托辭，披上什麼「合法」的外衣，都無不大寫著對事實的無視和對法治的蔑視，讓世人恥笑。

華春瑩表示，連日來，許多富有正義感的加拿大民眾紛紛致函大陸駐加拿大使館或通過加拿大媒體，公開批評加方做法不合理、不合法。美方很多人包括著名經濟學家薩克斯也都公開發文，一針見血地指出這件事情的本質和危害。

華春瑩重申，陸方強烈敦促加方立即改正錯誤，釋放有關大陸公民，切實保障她的合法、正當權益，強烈敦促美方立即撤銷對有關人士的逮捕令。

(中時 )