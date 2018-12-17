《中時晚間快報》帶疫區豬肉入境 明起重罰20萬

《中時晚間快報》帶疫區豬肉入境 明起重罰20萬

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中時電子報
綜合報導

◎帶疫區豬肉入境 明起重罰20萬

非洲豬瘟防疫升溫，違規攜帶肉品入境自14日起全面提高罰額，但新法上路三天，違規案件仍高達41件，難以遏止。農委會今（17）日再次修改裁罰基準，針對違規自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉產品入境，將第一次罰鍰從5萬元提高到20萬元，並且第二次再違規，即開罰100萬元，並從18日零時起正式實施。

◎促轉會建議 中正紀念堂撤三軍儀隊

促轉會11月將「中正紀念堂轉型原則建議」送交文化部，建議書5項原則提及解除現存地景威權性格規劃撤出三軍儀隊等，促轉會代主委楊翠表示，中正紀念堂不一定夷為平地，很多地景打散重做感受就不一樣。

◎調高陸貨關稅 美推遲至明年3月

路透報導，美國貿易代表辦公室(USTR)週五正式將上調大陸商品進口關稅的預定時間改為美國東部時間2019年3月2日凌晨00:01(0501GMT)。兩國正在就貿易和知識產權等問題進行談判。這項變更是在美國聯邦政府官報備案文件中做出的。美國原計畫從2019年1月1日開始把對大陸商品徵收的關稅稅率從10％提高到25％。

◎艾怡良新輯獲好評 「唱出靈魂深處」

艾怡良將在21日推出全創作專輯《垂直活著，水平留戀著。》第一波主打歌曲〈Forever Young〉一釋出就頗受好評，她表示當初寫好〈Forever Young〉心情很緊張，作完這首歌後，她跟家人在家裡聽著完成品，爸爸覺得歌曲好美、好有畫面，媽媽則表示：「很疑惑女兒的腦子裡都在想些什麼？」

(中時電子報)

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