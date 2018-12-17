市港合作 林右昌赴台中港三井OUTLET取經

2018年12月17日 18:27 中時 陳淑娥

「台中港三井OUTLET PARK」上周開幕後吸引眾多人潮，正推動「市港再生」計畫的基隆市長林右昌17日前往取經，由台中市長林佳龍親自接待。林右昌指出，台中港三井OUTLET在短時間完成開發，特別來學習市港合作的成功開發經驗。

林佳龍表示，三井投資國際購物中心後，讓台中港從過去的工業港轉變為商業、觀光的多功能國際港，揮別「有港無市」，並落實「中進中出」理念，讓「貨出去、人進來、台中發大財」。

林右昌指出，佳龍市長如何在兩年多短時間內，把原本一片荒蕪變成現在漂亮、完整商場，由於基隆港一年有超過100萬人次的郵輪旅客，特別帶著工商業界前來，希望基隆未來在市港發展也像台中一樣。

林佳龍說，台中港三井OUTLET PARK從簽約、動工到落成啟用，經過兩年的時間，開幕後人潮也帶進了商機。而台中與基隆都是市港灣城市，右昌市長在基隆市已推動軍港轉型，期盼未來台中、基隆兩座城市可以做港灣城市的合作，彼此交流、一起發展。

經發局表示，台中港三井OUTLET PARK已成為海線地區的新興景點，成功串連起附近觀光遊憩資源，包括高美溼地、梧棲漁港等；三井更將加碼投資東區台糖湖濱生態園區，規畫於4.36公頃土地開發親子大型複合式商場。

(中時 )