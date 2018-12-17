中寮「珍珠柑」甜蜜上市 今年雨水少甜度更提升農會大力促銷

▲中寮鄉最負盛名的農特產「珍珠柑」，體形袖珍、小而美，甜度、口感風味俱佳。（楊樹煌攝）

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▲中寮鄉舉辦的珍珠柑評鑑，由永平村廖繼富獲得第1名，並由縣府農業處長陳瑞慶（左2）頒獎，右為農會總幹事林裕堂。（楊樹煌攝）

中寮鄉最負盛名的農特產「珍珠柑」，已進入盛產季，今年雨水少，甜度更提升，中寮鄉農會除全力促銷，並舉辦珍珠柑評鑑競賽頒獎典禮，由永平村廖繼富獲得第1名，中寮鄉農會總幹事林裕堂說，今年的甜度、口感都更勝以往，歡迎大家來品嚐。

「珍珠柑」就是大陸廣東火熱的水果「沙糖橘」，個頭不大，味甜汁多，且具特殊香味，近年來經引進中寮鄉試種成功，已成為鄉內繼 柳丁、茂谷之後的另一高經濟農特產品。

中寮前鄉長張永輝指出，中寮栽種成功的珍珠柑，因體形袖珍，不少民眾誤為是發育不良的「柑仔孫」，近幾年來經公所與農會大力行銷後， 嚐過的民眾都深深喜愛這種小而美的珍珠柑，每年產季都會再回購。

中寮鄉農會總幹事林裕堂說，今年珍珠柑評鑑已邁入第4年，尤其今年氣候佳，農友間在良性競爭下，栽種技術普遍堤升，今年的甜度、口感皆更勝往年，今年產地的價格，依品質不同，每斤約在40-60元之間，歡迎大家前來採購。

今年的珍珠柑評鑑，評審項目包括外觀、風味、口感及糖度，第1名為永平村廖繼富，第2名張瑞東、陳秀梅，第3名吳義德、陳明演、田淇添。

(中時 )

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