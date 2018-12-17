毛孩專屬冰宮 圓山跑趴慶聖誕

2018年12月17日 17:59 中時電子報 綜合報導

說到聖誕節，大家會聯想到去哪裡跑趴呢?板橋新北耶誕城?還是各大百貨公司?又或者是跟朋友關在KTV唱一整天?有沒有想過帶毛小孩一起玩溜冰? PetTalk與MAJI集食行樂在圓山花博區聯手為寵物打造了長達一個月(12/7-2019/1/1)「台北寵物節」-毛孩白色聖誕遊樂園，而且這是全台第一個為毛孩打造的冰上樂園!更好康的是，凡在活動期間內購買套票，將可得到公益年曆、滑冰遊樂券、MAJI異國餐廳餐點兌換券、Kong許願卡、吉光旅遊抽獎券、來福選品折扣券、揆眾花博寵物展門票、大直典華四人同行一人半價兌換券、展昭寵物展門票四張，抽獎的最大獎為歐洲聖誕套裝旅遊行程 (價值約新台幣10萬元)。

台北市目前最缺少的就是可以跟毛小孩一起休憩的地點，雖然市面上已有主人與寵物同桌用餐的餐廳，但是您應該沒聽過專屬寵物的冰上樂園吧?pet talk這次就是為寵物們量身訂做的滑冰場，空中飄著雪，還有漂亮的白色耶誕數，跟寵物使用的雪橇，讓人感受到北歐國家的聖誕節氣氛，毛小孩們玩得不亦樂乎，在溜冰場上跑來跑去，現場可以聽見許多汪汪聲，也可以聽到毛家人們聊天的聲音，甚至是溜冰場上跌倒「碰」的一聲。

玩累了，可以帶著毛孩到異國餐廳一起享受豐盛的美食，天命庵餐廳為大家推出了超級可口的日式套餐，餐點有和風沙拉、竹筴魚夜干、烤物、熱騰騰的炸物跟泡飯，這麼美味的套餐，讓人口水都要流下來了!

精彩的活動還不止這樣，PetTalk公關總監胡碧玲表示，12/22跟12/23將會有許多廠商進駐，吃喝玩樂通通都有，飼主可以帶著毛孩逛寵物市集或是到毛孩蚊子暗光劇院一起坐臥在草皮上觀看電影。此外，毛孩寵物大數據知識補充區針對飼主關心的議題進行解答，由並邀請國際知名專家來傳授寵物身心健康的秘訣，幫助毛小孩各個長得頭好壯壯，一年到頭不生病。

為了讓毛孩白色聖誕遊樂園的活動更有意義，PetTalk董事總經理表示，活動期間如購買公益套票體驗券，所有公益的收入，扣除成本後，將全數捐贈公益團體：Mary's Doggies與台灣巴克動物懷善救援協會，讓無家可歸的流浪貓狗們在今年聖誕節也可以飽餐一頓。

(中時電子報)