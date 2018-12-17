當年圍爐童今當志工 廣寧樂善團千人圍爐募桌中

2018年12月17日 18:12 中時 謝瓊雲

員林廣寧樂善團一年一度的「寒冬圍爐千人饗宴」活動，又開始募集物資與捐款，員榮醫療體系由副總院長吳怡昌代表，率先認捐100桌。(謝瓊雲攝)

廣寧樂善團團長張雪如表示，圍爐千人饗宴不只在吃一餐，更要藉此讓弱勢、邊緣戶民眾感受到社會關懷，更有勇氣面對明天。(謝瓊雲攝)

廣寧宮主委張森桂駁斥假消息，強調千人饗宴會一直延續攝界的愛心善行、不會停辦；強調樂善團每年辦圍爐、夏令營隊等公益活動，向來與選舉、政治都無關。(謝瓊雲攝)

員林廣寧樂善團寒冬圍爐宴邁入第六年，每年招待上千名低收、弱勢戶家庭成員，在歲末年終、溫馨的晚會中團圓吃大餐，有5年前受邀的兒童今年主動報名當服務志工，讓團長張雪如感動說，一定會努力募款、一年年接續辦下去。

寒冬圍爐千人饗宴預計於明年1月27日舉行，從第一年150桌逐年增加到200多桌，受邀戶還可領取生活物資、禮券，兒童則人人有玩具。總指揮張雪如17日在籌備會議上邀集員林家商、同德家商、慧明志工隊和勇聚建設等21個單位說明流程分工；年年不缺席的員榮醫療體系會中率先認捐100桌。

張雪如表示，景氣差、募款不易，但政府社福資源有限無法面面俱到，許多邊緣戶、特殊境遇家庭，不只是來吃這一餐，透過燭光祈福晚會，讓他們都能感受到社會的關愛、接納，困頓中覺得自己並不孤單、更有勇氣面對明天與未來。

她說，數百桌的圍爐宴從報到接待、到用餐和領取物資，共需1200名志工人力，在各界出錢出力下活動才能年年圓滿；尤其有孩子上了高中，主動詢問想報名當桌邊服務志工，讓她更堅定要讓活動永續傳承的決心。

員榮醫療體系副總院長吳怡昌表示，年關將至，社會角落裡仍有許多弱勢朋友需要幫忙，盼員榮體系的贊助支持發揮拋磚引玉效果，讓更多人在團圓相聚時，也能多關懷周遭、幫助他們圓夢。

廣寧宮主委張森桂指，今年初圍爐當晚寒流來襲，低溫6度中兩千多人齊聚社頭果菜市場，讓團員們驚覺招募遊覽車接駁的必要性；適逢選舉年，有人放消息說今年沒錢不辦了、甚至檢舉活動涉及賄選，雖讓人憤怒氣餒，但絕不會因此半途而廢。

廣寧樂善團指出，今年預計募集250至280桌，除了圍爐餐宴，還包含車資、各項生活用品、賣場禮卷等，受邀者每人所需經費逾千元，企盼企業、社會各界善心人士積極認捐，洽詢專線04-8323113。

(中時 )