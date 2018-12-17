當年圍爐童今當志工 廣寧樂善團千人圍爐募桌中

員林廣寧樂善團「寒冬圍爐千人饗宴」將邁入第六年，代表員榮醫療體系率先認捐100桌的副總院長吳怡昌(右4)、團長張雪如(右5)呼籲各界踴躍認桌，幫助弱勢家庭過好年。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
員林廣寧樂善團一年一度的「寒冬圍爐千人饗宴」活動，又開始募集物資與捐款，員榮醫療體系由副總院長吳怡昌代表，率先認捐100桌。(謝瓊雲攝)
廣寧樂善團團長張雪如表示，圍爐千人饗宴不只在吃一餐，更要藉此讓弱勢、邊緣戶民眾感受到社會關懷，更有勇氣面對明天。(謝瓊雲攝)
廣寧宮主委張森桂駁斥假消息，強調千人饗宴會一直延續攝界的愛心善行、不會停辦；強調樂善團每年辦圍爐、夏令營隊等公益活動，向來與選舉、政治都無關。(謝瓊雲攝)

員林廣寧樂善團寒冬圍爐宴邁入第六年，每年招待上千名低收、弱勢戶家庭成員，在歲末年終、溫馨的晚會中團圓吃大餐，有5年前受邀的兒童今年主動報名當服務志工，讓團長張雪如感動說，一定會努力募款、一年年接續辦下去。

寒冬圍爐千人饗宴預計於明年1月27日舉行，從第一年150桌逐年增加到200多桌，受邀戶還可領取生活物資、禮券，兒童則人人有玩具。總指揮張雪如17日在籌備會議上邀集員林家商、同德家商、慧明志工隊和勇聚建設等21個單位說明流程分工；年年不缺席的員榮醫療體系會中率先認捐100桌。

張雪如表示，景氣差、募款不易，但政府社福資源有限無法面面俱到，許多邊緣戶、特殊境遇家庭，不只是來吃這一餐，透過燭光祈福晚會，讓他們都能感受到社會的關愛、接納，困頓中覺得自己並不孤單、更有勇氣面對明天與未來。

她說，數百桌的圍爐宴從報到接待、到用餐和領取物資，共需1200名志工人力，在各界出錢出力下活動才能年年圓滿；尤其有孩子上了高中，主動詢問想報名當桌邊服務志工，讓她更堅定要讓活動永續傳承的決心。

員榮醫療體系副總院長吳怡昌表示，年關將至，社會角落裡仍有許多弱勢朋友需要幫忙，盼員榮體系的贊助支持發揮拋磚引玉效果，讓更多人在團圓相聚時，也能多關懷周遭、幫助他們圓夢。

廣寧宮主委張森桂指，今年初圍爐當晚寒流來襲，低溫6度中兩千多人齊聚社頭果菜市場，讓團員們驚覺招募遊覽車接駁的必要性；適逢選舉年，有人放消息說今年沒錢不辦了、甚至檢舉活動涉及賄選，雖讓人憤怒氣餒，但絕不會因此半途而廢。

廣寧樂善團指出，今年預計募集250至280桌，除了圍爐餐宴，還包含車資、各項生活用品、賣場禮卷等，受邀者每人所需經費逾千元，企盼企業、社會各界善心人士積極認捐，洽詢專線04-8323113。

(中時 )

毛孩專屬冰宮 圓山跑趴慶聖誕 育達科大董事長獲傑出教育事業家…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。