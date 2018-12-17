長者走失頻傳　警呼籲帶愛心手鍊

頭份警分局斗坪派出所警員發現80歲呂姓老翁神情無助在路上徘徊，成功聯絡家屬將他帶回。（何冠嫻翻攝）

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何冠嫻
竹南警分局新港派出所警員協助79歲黃姓老翁順利返家。（何冠嫻翻攝）

桃園縣八德市80歲呂姓老翁，日前上午騎乘機車糊里糊塗抵達苗栗縣頭份市，所幸苗栗縣警察局頭份分局斗坪派出所警員發現老翁焦急徘徊的異樣，經調查終於聯絡到老翁兒子，順利安全返家。竹南警分局新港派出所警員日前也將79歲失智老翁交由家人帶回。

頭份警分局斗坪派出所警員許芝瑜執行晚間7點多勤務時，發現呂姓老翁獨自一人神情無助在路上徘徊，經斗坪派出所長邱宏仁、警員黃士元與老翁溝通後，得知老翁早上8點就從桃園八德市騎車外出，忘了返家的路竟一路騎到苗栗頭份市。

警方發現老翁有重聽狀況且無法提供任何家屬資訊，因此先尋找老翁機車，再藉車籍資訊找到他的兒子。警方表示，兒子於當日中午發現父親未返家，住家附近也遍尋不及，眼見天色漸暗，欲往派出所報案正巧接到警方的電話通知，立即趕到苗栗將父親接回。老翁兒子直呼，若夜晚氣溫驟降，父親流落街頭後果將不堪設想，相當感謝苗栗警方的救援與辦事效率。

此外，竹南警分局新港派出所警員曾育承也接獲民眾報案，指稱有名老人行走於快速道路上，立即趕往現場將穿著單薄、提著一袋舊衣物，且語焉不詳有失智情況的老人帶回派出所，警方透過M-Police人臉辨識系統，確定為79歲的黃姓老翁，立即通知家屬帶回。

警方呼籲，家中若有年長失智狀況的長者，除多注意長者安全外，應為長者配戴「愛心手鍊」或於所著衣物上註明姓名、連絡方式等，以利掌握行蹤。

(中時 )

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