鐵道迷陳朝強修復火車出書紀念 溪湖糖鐵再現四代同堂

2018年12月17日 18:14 中時 謝瓊雲

溪湖糖廠再現糖鐵四代同堂！鐵道迷陳朝強自費修復台糖巡道車的故事被出版成專書，17日上午新書發表會選在溪湖糖廠舉行，還安排巡道車（左起）、524號汽油車、346蒸汽機車頭和內燃機車同場亮相，滿足書迷、鐵道迷的願望。（謝瓊雲攝）

溪湖糖廠再現糖鐵四代同堂！鐵道迷陳朝強自費修復台糖巡道車的故事被出版成專書，17日上午新書發表會上，書迷鐵道迷一起見證四代糖鐵同堂的難得盛況。（謝瓊雲攝）

台鐵135巡道車是台糖鐵道公務車，專門載運大人物進行巡視、獲致蔗園田野調查。（謝瓊雲攝）

鐵道迷陳朝強自費近40萬元收購、修復廢棄的台糖135巡道車的故事，被國立屏東大學出版成專書《憨人買火車-135巡道車修復紀實》；17日上午在彰化溪湖糖廠舉辦新書發表會，現場貼心安排巡道車、汽油車、蒸汽小火車、和內燃機車同台亮相，再現糖鐵四代同堂。

新書發表會現場，許多書迷、鐵道迷引頸企盼下，糖廠也特別配合安排讓135巡道車、524號汽油車、346蒸汽機車頭，和內燃機車同時現身糖廠五分車軌道，4輛糖廠小火車一起前進，還有蒸氣鳴笛，立刻讓現場所有人拚命按下相機快門，獲全程以手機錄影、記錄這難得的四代糖鐵盛況。

在社頭火車站附近經營福井食堂販售懷舊鐵路便當的陳朝強，出身鐵道世家，一家3代有4人任職鐵路局；身為資深瘋狂鐵道迷的他30年來蒐集近萬件珍貴鐵道文物與書籍，全陳列在他成立的鐵道文物館供人免費參觀，還成為中日鐵道迷交流聖地。

陳朝強說，2015年4月向回收廠收購了已有60多年歷史的廢棄巡道車，進行修復作業時發現引擎編號，依照原圖進行修復工程時，靠許多貴人幫忙，透過溪湖糖廠文件找到諸元表（各零件規格表）、藉此驗明正身確認車體零件修復引擎，讓巡道車回到剛出廠的狀況，能夠重新在糖廠鐵道上行駛。

346蒸汽機車1948年自比利時來台，隔年製造的524號汽油客車，都算是糖鐵列車裡的骨董老爺車，汽油客車後經台糖改裝引擎動力成為汽油車；專載運大人物巡視的公務車135巡道車於1955年製造，1967年出廠的內燃機車最資淺。

(中時 )