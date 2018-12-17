他忘了自己有輛瑪莎拉蒂 停空地一年只剩殼　

2018年12月17日 18:20 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

日前想改裝車子才發現被偷到剩下車殼。(翻攝自微信)

日前想改裝車子才發現被偷到剩下車殼。(翻攝自微信)

浙江寧波有名胡姓男子，一年前買下一輛瑪莎拉蒂（Maserati）隨意停放在朋友家附近空地，事隔了一年才起到，12月15日晚上要去移車時才發現，車被偷到只剩下車殼。

去年初，胡姓男子買下一輛瑪莎拉蒂，但他覺得「車子底盤太底」開的時間長了就不太舒服。於是，去年七月，胡先生又花90多萬人民幣買了一輛路虎代步。胡先生把瑪莎拉蒂借給朋友，但是朋友覺得油耗太高，又還給他。瑪莎拉蒂救被丟在在朋友家附近一個免費，無人看管的空地一多年。

兩個月前，胡的表妹夫接到一通電話自稱是派出所的電話，讓他把瑪莎拉蒂給移走。因為胡先前把車子登記的手機號交給他使用。

電話裡說，那塊空地要用了，所以要車主把車開走。表妹夫查看了一下，表示車輛還好好的，只是輪胎沒氣了。但之後，表妹夫去趟了派出所，打算問清情況，警方卻告訴他派出所根本沒有打過這樣的電話。

當時一個改裝車輛的友人建議車主，既然找不到買家，不如改裝租給婚慶公司當婚禮用車。現代快報報導，不過到現場後，胡卻發現他的瑪莎拉蒂被偷到只剩下車殼，他表示「太過分了！整輛車都給我搬空了，連喇叭也沒給我留下！」事後胡男到派出所報案，警方已展開調查，警方也提醒民眾，不要長時間把車輛停放在無人看管的地方，車內也不要放置現金、手機、皮包等貴重物品。

(中時電子報)