孫儷竟非張藝謀首選！打敗《長城》的她才和鄧超配對

孫儷在片中面對丈夫與影2人，內心有無限掙扎。（傳影提供）

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孫儷在《影》以極富細膩與張力的內心戲入圍金馬獎最佳女主角，首次合作就讓導演張藝謀大讚「完美」，然而其實她並非此次的「謀女郎首選」，據傳張藝謀原屬意由前作《長城》女主角景甜飾演鄧超片中老婆，然而在見到孫儷後，看見她為戲拼命的敬業程度，立馬改變心意，決定非她不可，孫儷也為融入角色開啟「戲瘋子」模式。

孫儷自從得知將與男主角鄧超有一場一分鐘不到的夫妻合奏「琴戰」戲，就算每天工作14小時，回家也要學琴數小時，在片場不是拍戲就是在練習指法，手指完全沒停過，每一次運指都用盡狠勁與力氣，讓她在下戲後才驚覺：「感覺手已經快脫臼！」

老公鄧超在旁直誇：「我都看得入迷了！」儘管為戲吃足苦頭，孫儷卻完全無畏挑戰，展現高度專業，也讓影迷讚爆：「只有娘娘能超越娘娘的狂！」而就算武打戲摔到「腿都沒感覺」，孫儷堅持親自吊鋼絲凌空翻轉，瘋魔執著程度與角色特質如出一徹。

號稱「國民閨女」的關曉彤在片中飾演沛國長公主，她雖是童星出身，已有豐富演藝經驗，但坦言首次和張藝謀合作非常緊張：「很多時候我都是一個聆聽者，希望學到更多，導演和前輩對我的幫助都非常大！」與孫儷一樣願意為戲從零開始學習揣摩，更不計形象在泥濘和血泊中廝殺。該片20日上映。

(中時 )

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