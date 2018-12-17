影》台中最狂BMW女三寶　逆向、闖紅燈還肇逃

2018年12月17日 18:29 中時 黃國峰

BMW休旅車（左）於向上路左側路肩逆向行駛，閃過一輛黑色汽車後，穿越車水馬龍的文心路，撞上 黑色馬自達後逃逸。（影片擷取自臉書爆料公社）

BMW休旅車（左）駛，閃過一輛黑色汽車後，仍然直行，穿越文心路後，擦撞一輛黑色轎車。（翻攝自臉書爆料公社）

BMW休旅車一路逆向、闖紅燈後，擦撞一輛黑色馬自達轎車，造成該車車頭全毀，顧姓駕駛手部輕傷。（黃國峰翻攝）

真離譜！一輛BMW休旅車16日下午逆向外，還闖紅燈，不管橫向車流車水馬龍硬闖了過去，過程中造成一輛汽車受損、駕駛員也受傷，BMW車主不僅未停下來查看還逃逸，警方查出肇事人疑是48歲張姓女駕駛，警方強調，逆向、闖紅燈2張罰單就要3600元，肇事逃逸部份將依公共危險罪函送。

該車離譜行徑全被路人行車記錄器拍下，並上傳至臉書社團《爆料公社》，網友猜測肇事駕駛不是嗑藥就是酒駕，要不然就是通緝犯。影片顯示黑色BMW休旅車，從向上路往文心路一段方向靠邊逆向行駛，此時向上路這邊是紅燈，文心路上車水馬龍，但BMW休旅車卻仍然衝了過去，過程中一輛黑色轎車閃了過去，但其後的一輛馬自達汽車，車頭被撞上，受損嚴重，該車駕駛顧姓男子的手部也受輕傷。

雖然己經撞車，該肇事車並沒有停車，反而是左轉文心路逃逸，瘋狂行為令人傻眼，網友紛紛留言表示，不是嗑藥就是酒駕，連受害車主友人也直呼「真雖小」。

台中市警局第四分局交通分隊小隊長陳信成指出，調閱監視錄影器，發現該BMW休旅車是租賃車，經聯繫租車公司，找到租車者是48歲的張女，張女則同意於17日晚間到案說明。陳小隊長進一步說明，逆向行駛與闖紅燈部分將依行政法，各處900元與2700元罰鍰，共計3600元，而涉嫌肇事逃逸且致人受傷部份，依刑法第185-4條肇事逃逸罪，可處1年以上7年以下有期徒刑。

(中時 )