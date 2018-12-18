溫體牛專賣店火鍋 要饕客們最頂級味覺饗宴

2018年12月18日 07:20 中時 何冠嫻

「喫火鍋」牛肉為遠從台南引進的台灣溫體牛。（何冠嫻攝）

出現在苗栗市自治路與北安街交叉口的「火車站」為專賣溫體牛的火鍋店「喫火鍋」，店內皆提供新鮮食材，就連手工丸子類也遠從新竹訂做，要給饕客們最頂級也最新鮮的味覺饗宴。

喫火鍋以復古火車站形象打造，店門口有一台舊式火車頭，旁邊還有藍色斑駁的車廂，裡頭設置座位，為用餐環境增添趣味！

店長傅興尉表示，每日溫體牛皆遠從台南運送而來，除了牛肉外，還有溫體松阪豬與溫體放山雞，給饕客們最鮮美的肉類饗宴。

喫火鍋嚴選具生產履歷無灌水、無瘦肉精、無生長激素的台灣溫體牛，由於溫體牛油脂不多，因此放入鍋中燙煮3至5秒，肉質呈現粉紅色便能享用，剛好能嘗到一般冷凍肉品吃不到的鮮甜口感，限量的牛舌、牛心、牛肝燙煮2分鐘，就能嘗到鮮嫩滋味。

喫火鍋的菜盤有豐富的高麗菜、芋頭、香菇、玉米等各類新鮮蔬菜，店內提供的「手工丸」多達8種口味且遠從新竹訂購，要讓苗栗民眾享用到各項真材實料的料理，滿足饕客味蕾。

店名：喫火鍋溫體牛專賣店

地址：苗栗市北苗里自治路215號

電話：（037）368268

營業時間：上午11點半至下午2點、下午5點半至晚間9點（每月第一個禮拜一公休）

售價：台灣溫體牛488元、溫體松阪豬488元、溫體放山雞488元；單點牛心120元、牛尾120元、手工丸60元至80元不等

(中時 )