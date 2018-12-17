39歲女星閃婚 遭疑是小三！起底演員尪結過婚有小孩

周勵淇是許多港劇、電影的熟面孔。（圖／翻攝自周勵淇IG）

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中時電子報
周勵淇宣布和大陸演員傅浤鳴結婚。（圖／翻攝自周勵淇IG）

39歲香港演員周勵淇（前藝名：周麗淇）影歌視三棲，剛出道時曾獲得金像獎最佳新人獎提名，演出多部電視劇也都有亮眼成績，是許多港劇的熟面孔。今（17日）她突在IG宣布婚訊，閃嫁大陸演員傅浤鳴，但男方卻被起底曾結過婚育有一子，周勵淇更被指疑是第三者，意外成為討論焦點。

周勵淇今在IG貼出和老公的合照，開心宣布：「我們結婚了，進入人生另一個階段，一切都是最好的安排，在此跟大家一起分享！」其所屬經紀公司英皇也發出公告，「她和她的丈夫傅浤鳴 在家人們的見證下按自己意願進行了簡約的婚禮儀式， 開展了人生新的一頁。」據悉，兩人已交往一段時間，婚禮在海外舉行，只低調邀請雙方家長和至親出席見證，而周勵淇婚後仍會繼續工作。

周勵淇和傅浤鳴2014年拍大陸劇《卧底》認識。（圖／劇照）

不過在周勵淇宣布喜訊後，老公傅浤鳴隨即被挖出昔日情史，他和大陸女星程愫有一段二十年婚姻，婚後育有一子，但去年3月兩人突離婚，而傅浤鳴離婚3個月，即和周勵淇交往，使得女方遭疑是介入他們婚姻的第三者。

周勵淇和傅浤鳴2014年因拍大陸劇《卧底》認識，，兩人在劇中飾演夫妻，當時就傳出他們為了融入角色，不時約見面、通電話，互動宛如情侶，男方離婚數月後，也被拍到到香港陪周勵淇，但女方從未證實，如今兩人完婚，這段舊聞再被挖出熱議。

(中時電子報)

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