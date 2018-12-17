北科大善盡社會責任 幫石磊小農產銷賣菜

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旺報

高麗菜盛產導致價格狂跌，各界紛紛推出認購、促銷方案，搶救菜農。國立台北科技大學建築系團隊深入新竹縣尖石鄉、海拔1450公尺石磊部落，為菜農建立品牌；更將在校園內建立消費合作社，擴大產銷管道，讓教職員工可以購買到高品質蔬果。

台北科大建築系師生2009年起發起「義築」深入原鄉踏勘，量身打造出書屋或聚會所。師生團隊也發現，要讓原民青年能回鄉「安居」，必定要先創造「樂業」環境，透過經濟帶動社區發展，才能吸引青年回鄉。

因此，台北科大團隊跨領域結合中原大學商業設計系，共同規劃執行石磊部落農產品牌、行銷空間平台、周邊文創小物，學生們和族人一同合作，改造部落公共空間，建蓋兼具部落長者照護、青年聚會所的農業產銷平台。2018年秋天「石磊友善蔬菜」品牌和粉絲團正式上線。12月舉辦的高山雲霧市集，獲得廣大迴響。

台北科大建築系大四生張應邯說，高中時自己從沒實際手做木工，這回克服對機具恐懼、有效運用當地有限材料；原民住民樂天、愛物惜福的環保觀念，讓他印象深刻。接下來將再充實行銷知識、原住民社會文化，當石磊農業產銷志工。

台北科大建築系碩二生吳詩晴表示，建築系的日常就是畫圖、作模型，在石磊部落服務讓她挽起袖子，裁切木頭、操作機具，從裝菜的木箱、市集所需的木桌椅、甚至是部落廚房的施工，皆運用自己所學，很有成就感。

「我們最需要的就是有人把東西(菜)買走！」台北科大設計學院院長、建築系教授黃志弘回憶，提出這項產銷計劃時，部落居民立即就答應。石磊部落的高麗菜、奇異果、香菇等傳統農法種植的蔬果，品質雖好，但運送成本高，例如高麗菜市場一顆20多元，石磊部落要賣50、60元，銷售不易，最後只能買給盤商。

黃志弘指出，歐洲許多地區農業至今仍保留「合作經濟」，讓小農、社區能永續經營，台北科大除了協助石磊部落建立品牌，也將嘗試「合作社」的經濟模式，在校內籌備設立消費合作社，讓石磊部落居民在台北市都心建立產銷據點，師生也能合理價格消費高品質的蔬果，互惠雙方。今年下半年已有9位青年陸續返鄉，從大學社會責任(USR)，延伸到企業社會責任（CSR）。

(旺報 )

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