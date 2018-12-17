第四屆「全球泛華青年劇本競賽」 徵件數量創新高

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旺報

由中央大學戲劇暨表演研究室主辦的「全球泛華青年劇本創作競賽」，今年投稿情況熱烈，共收到226件有效稿件，主辦單位表示是開辦以來最多投件的一次。

「全球泛華青年劇本創作競賽」今年已邁入第四屆，競賽自2015年創辦以來，收到來自全球各地青年累積近七百件中、英文舞台劇劇本投稿。競賽鼓勵年輕創作者，站上世界的擂台，書寫關於自身的文化，與各地泛華文化創作者切磋交流。

第四屆泛華競賽11月16日截止徵件，今年投稿情況熱烈，共收到226件有效稿件，是開辦以來最多投件的一次。主辦單位表示本屆投稿者分布全球各地，中文作品部分，包含台灣、港澳、中國大陸、美國、英國、加拿大、德國、新加坡、澳洲等地；英文作品部分，有旅居英、美、歐陸的華人青年劇作家參與，同時也有居住在台灣的外籍青年，以英文創作關於外籍生在台灣的生活故事。

今年因合作夥伴「新加坡實踐劇場」與「英國里茲大學」加入，帶動兩地青年編劇的興趣，主辦單位表示可見隨著泛華逐年累積的努力，競賽的觸角逐漸延伸，影響範圍也日益擴大。本次尤其特別的是，除了來自戲劇、戲曲、影視、文學與傳媒的工作者踴躍投稿外，另有政經學、商學及工程界的創作者，是難得的劇本盛宴。

第四屆「全球泛華青年劇本創作競賽」接下來將透過專業評審審閱，將所有作品送入初審、複審和決審三級審核，明年五月公布競賽結果，並藉由三個月的導師指導修改期，讓得獎作品更趨完美。2019年七月，主辦單位將會舉辦第四屆泛華競賽頒獎典禮與讀劇晚會，將前三名得獎作品以讀劇形式呈現給觀眾，此外更新增加拿大、新加坡、英國讀劇場次，致力把最好的原創舞台作品，帶給全球觀眾。

(旺報 )

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