彰化龍頭 藍謝典霖、許原龍搭檔 綠推賴清美、尤瑞春

彰化縣議會國民黨團一致同意，推正、副議長謝典霖（右）、許原龍（左）繼續搭檔角逐正、副議長寶座。（吳敏菁翻攝）

友善列印
中時
彰化縣議會民進黨團決議推出第3選區資深議員賴清美（左）、尤瑞春（右），參選正、副議長。（吳敏菁攝）

彰化縣議會龍頭寶座將由國民黨現任議長謝典霖、副議長許原龍蟬聯，這次應選54席次中，國民黨拿下28席、加上黨員以無黨參選3席，尚未開票已十拿九穩了；民進黨則從上次17席慘掉剩12席，問鼎雖無望，仍推出賴清美、尤瑞春搭檔正、副議長，參選到底。

彰化縣議會議長向來是國民黨囊中物，這次國民黨提名29人，只有葉麗娟落選，其餘全上，國民黨員以無黨自行參選，當選還有第1選區張瀚天、林茂明和第4選區張雪如等3席，25日議員宣示就職暨正、副議長投票，已掌握了過半優勢。

這次張瀚天衝上全縣第1高票，一度傳聞要競逐副議長，但張瀚天雖是國民黨員，卻是自行參選，11日議會國民黨黨團召開會議，一致通過，仍推正、副議長謝典霖、許原龍搭檔。

第19屆縣議員選舉結果，無黨13席、時代的力量1席，民進黨12席、國民黨28席；第18屆民進黨拿下17席創下最高峰，儘管仍不足與國民黨抗衡，還是打破自己投自己一票慣例，推出林俊諭、洪宗熠搭檔競逐正、副議長人員，這次開票雖然往下掉5席，還是決議推出自己的人選。

民進黨彰化縣縣黨部主委邱建富表示，經議會黨團臨時會議討論，成員表示，面對現在的政治情勢，為了展現團結應推出正副議長人選，並依照往例由資深議員代表出馬。最後一致同意議長賴清美、副議長尤瑞春代表民進黨團參選第19屆的議長、副議長，報請中央核備，19日中常審議。

民進黨組織部專員陳裕堂說明，12名黨籍議員都要依照黨團決議行使投票行為，票投自己也不可以，依規定也會面臨開除黨籍處分。

(中時 )

花蓮》花蓮議長藍營假投票推張正… 美食港都 韓國瑜盼訂出高雄標準 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。