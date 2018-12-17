彰化龍頭 藍謝典霖、許原龍搭檔 綠推賴清美、尤瑞春

2018年12月17日 19:09 中時 吳敏菁

彰化縣議會民進黨團決議推出第3選區資深議員賴清美（左）、尤瑞春（右），參選正、副議長。（吳敏菁攝）

彰化縣議會龍頭寶座將由國民黨現任議長謝典霖、副議長許原龍蟬聯，這次應選54席次中，國民黨拿下28席、加上黨員以無黨參選3席，尚未開票已十拿九穩了；民進黨則從上次17席慘掉剩12席，問鼎雖無望，仍推出賴清美、尤瑞春搭檔正、副議長，參選到底。

彰化縣議會議長向來是國民黨囊中物，這次國民黨提名29人，只有葉麗娟落選，其餘全上，國民黨員以無黨自行參選，當選還有第1選區張瀚天、林茂明和第4選區張雪如等3席，25日議員宣示就職暨正、副議長投票，已掌握了過半優勢。

這次張瀚天衝上全縣第1高票，一度傳聞要競逐副議長，但張瀚天雖是國民黨員，卻是自行參選，11日議會國民黨黨團召開會議，一致通過，仍推正、副議長謝典霖、許原龍搭檔。

第19屆縣議員選舉結果，無黨13席、時代的力量1席，民進黨12席、國民黨28席；第18屆民進黨拿下17席創下最高峰，儘管仍不足與國民黨抗衡，還是打破自己投自己一票慣例，推出林俊諭、洪宗熠搭檔競逐正、副議長人員，這次開票雖然往下掉5席，還是決議推出自己的人選。

民進黨彰化縣縣黨部主委邱建富表示，經議會黨團臨時會議討論，成員表示，面對現在的政治情勢，為了展現團結應推出正副議長人選，並依照往例由資深議員代表出馬。最後一致同意議長賴清美、副議長尤瑞春代表民進黨團參選第19屆的議長、副議長，報請中央核備，19日中常審議。

民進黨組織部專員陳裕堂說明，12名黨籍議員都要依照黨團決議行使投票行為，票投自己也不可以，依規定也會面臨開除黨籍處分。

(中時 )