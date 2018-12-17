貫徹打詐決心 三重警分局斬「手」行動全面啟動

三重警分局秉持警政署以新思維所研擬「斬手行動」理念，透過警力及民眾串聯成為綿密防護網，警民合作逮到詐騙集團車手。（高彥哲翻攝）

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高彥哲

新北市政府警察局副局長艾鵬於14日至新北市三重警分局指導打詐技巧，表示新北市警局對於打擊詐騙將全力以赴，貫徹打詐決心，秉持警政署以新思維所研擬之「斬手行動」理念，三重警分局亦針對轄區涉案詐欺車手、提款熱點全面佈署，以確實斬斷詐騙集團車手及防制詐騙贓款遭提領，不讓民眾辛苦工作累積之積蓄遭詐欺集團詐騙一空。

三重分局分局長李安淳要求同仁將心比心，盡心守護每一位市民不受騙損失，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之，我們準備好了！」為此正式宣布「斬手行動」抓車手比賽正式開始，全分局警力均全部投入斬手行動，分局表示，配合「警政署檢舉車手獎金1萬元」，將車手查緝專刊於轄內金融機構、超商廣為宣傳，鼓勵全民張大眼睛檢舉車手，比賽開始首日即有民眾向警方提供車手線索，提供可疑嫌犯資料供警方查證，讓車手「進得來、出不去，檢舉人發大財」。

警方表示，透過警力及民眾串聯成為綿密防護網，民眾主動向警方提供車手線索，近期就透過警民合作逮到詐騙集團車手，一名李姓車手自107年11月初加入就開始在三重各超商、銀行提款機提款，從東三重到北三重遍佈他提領的軌跡，初步清查李姓車手涉嫌於三重區提領70餘筆、計有12名被害人遭詐騙，合計金額高達新臺幣150萬餘元。分局依據民眾提供情資，組成專案小組著手偵辦比對犯嫌身分，隨即於16日由執行巡邏勤務的員警緝獲，全案也將繼續追緝李嫌幕後詐騙集團上手到案。

(中時 )

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