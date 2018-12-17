全市達60家！深坑、瑞芳公共托育中心成立

新北市長朱立倫（中）17日下午出席第59家「深坑公共托育中心」和第60家「瑞芳公共托育中心」聯合開幕活動。（葉書宏攝）

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新北市長朱立倫（中）17日下午出席第59家「深坑公共托育中心」和第60家「瑞芳公共托育中心」聯合開幕活動。（葉書宏攝）
新北市長朱立倫（右）17日下午出席第59家「深坑公共托育中心」和第60家「瑞芳公共托育中心」聯合開幕活動。（葉書宏攝）

新北市「深坑公共托育中心」、「瑞芳公共托育中心」今（17日）下午成立，全市達到60家公共托育中心，新北市長朱立倫出席聯合開幕活動，他指出，公共托育成效冠於全國，期許讓新北市成為一個「愛小孩」的城市。

開幕活動邀請全市第一家汐止忠厚公共托育中心開幕後第一梯送托的小朋友共襄盛舉，一同在耶誕樹掛上卡片，象徵新北市愛小孩的心會永續下去，提前歡度耶誕節。

朱立倫表示，新北市從第一家公共托育中心帶動至全台灣，領先台灣也改變台灣，托育服務的質量榮獲行政院政府服務品質獎最高榮耀，家長們的滿意度非常高，這項政策不是只有新北市，將來一定可以改變台灣整個的托育環境。

朱立倫提到，運用公部門、學校閒置的空間，搭配各種創新的作為，沒有新蓋任何一棟新的大樓完成60家公共托育中心，滿意度高、品質好、成本低，國外都希望用這樣的模式仿效。

社會局表示，2017年決定結合私立托嬰中心及居家托育人員共同推動公共托育合作聯盟，擴大公共托育服務供給，來回應家長對更普遍而友善托育服務的期許，今年更成為中央衛福部推動準公共化托育服務取經的重要依據，中央能從地方政府的成功經驗出發，進一步擴充到全國各縣市，相信是所有家長的福氣。

社會局表示，深坑及瑞芳公共托育中心各收托12名0至2歲嬰幼兒，自2018年12月19日起至2019年1月4日下午5時止開放登記報名，如登記人數超過收托名額，將於2019年1月9日舉辦抽籤。

另外，歡迎家中有0至6歲幼兒的家庭多多運用親子館各項服務，歡迎到新北市政府社會局網站及「新北市育兒資訊網」，掌握更多新北幼托公共化相關訊息。

(中時 )

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