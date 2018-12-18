北門農工動物多　山豬、兔子寵物兼助教

2018.12.17　台南市▲北門農工畜產保健科學生因課程需求飼養許多動物，且一屆屆傳承，這些動物們不只扮演助教角色，還是學生的寶貝寵物。（莊曜聰攝）

友善列印
中時
北門農工畜產保健科自營牧場有許多動物，最近山豬媽媽生下10隻寶寶，其中一隻體弱，學生也義務當起奶媽，輪流照顧。（莊曜聰攝）
北門農工畜產保健科自營牧場有許多動物，最近山豬媽媽生下10隻寶寶，其中一隻體弱，學生也義務當起奶媽，輪流照顧。（莊曜聰攝）

北門農工是台南溪北地區少數有農畜相關科系的職業學校，其中畜產保健科歷史悠久，也培育不少相關人才，校長陳勇利表示，校內還設有實習牧場，飼養各種動物，讓學生們能了解牠們的生態，可說是另類小老師，長時間相處下來雙方培養出感情，學生們也把這些動物當成寵物養，是相當好的生命教育。

山豬媽媽是今年校內新增加的成員，幾個月前才從高雄六龜山區來到北門農工，沒想到山豬媽媽早有身孕，經過3個月後也平安生下10隻山豬寶寶，頓時成為山豬家族，也讓師生相當興奮。

畜保科技正吳啟瑞說，其中1隻山豬寶寶身材特別瘦小，也相當虛弱，根本擠不進山豬媽媽哺乳的行列，師生擔心牠撐不過去，趕緊隔離照顧，但麻煩的事情來了，就跟初生的小Baby一樣，每幾個小時就得喝一次奶，二年級的王亭閔、蕭于萱、林倩彣還組成3人小組，放學後輪流帶回家照顧，當起專職奶媽。

王亭閔剛好分配到假日，山豬寶寶在她家中long stay好幾天，看似虛弱的牠一餓了就放聲大叫，吵得她睡眠不足，也不能出門玩，但看著山豬寶寶逐漸茁壯，也會跟她們互動，成就感就油然而生。

三年級的教室則養了好幾隻兔子跟倉鼠，肥嘟嘟的兔子非常可愛，學生郭彥宏說，這些兔子都是教學上的小助教，偶爾會進行一些實驗，楊宥萱說，兔子助教很善體人意，一到課程時就會乖乖躺在台上，平時也很乖巧，想到未來畢業就要跟牠們分開，就有些不捨。

(中時 )

全市達60家！深坑、瑞芳公共托育… 台東勞工育樂中心修繕完工 宛如…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。