北門農工動物多　山豬、兔子寵物兼助教

2018年12月18日 07:19 中時 莊曜聰

北門農工畜產保健科自營牧場有許多動物，最近山豬媽媽生下10隻寶寶，其中一隻體弱，學生也義務當起奶媽，輪流照顧。（莊曜聰攝）

北門農工畜產保健科自營牧場有許多動物，最近山豬媽媽生下10隻寶寶，其中一隻體弱，學生也義務當起奶媽，輪流照顧。（莊曜聰攝）

北門農工是台南溪北地區少數有農畜相關科系的職業學校，其中畜產保健科歷史悠久，也培育不少相關人才，校長陳勇利表示，校內還設有實習牧場，飼養各種動物，讓學生們能了解牠們的生態，可說是另類小老師，長時間相處下來雙方培養出感情，學生們也把這些動物當成寵物養，是相當好的生命教育。

山豬媽媽是今年校內新增加的成員，幾個月前才從高雄六龜山區來到北門農工，沒想到山豬媽媽早有身孕，經過3個月後也平安生下10隻山豬寶寶，頓時成為山豬家族，也讓師生相當興奮。

畜保科技正吳啟瑞說，其中1隻山豬寶寶身材特別瘦小，也相當虛弱，根本擠不進山豬媽媽哺乳的行列，師生擔心牠撐不過去，趕緊隔離照顧，但麻煩的事情來了，就跟初生的小Baby一樣，每幾個小時就得喝一次奶，二年級的王亭閔、蕭于萱、林倩彣還組成3人小組，放學後輪流帶回家照顧，當起專職奶媽。

王亭閔剛好分配到假日，山豬寶寶在她家中long stay好幾天，看似虛弱的牠一餓了就放聲大叫，吵得她睡眠不足，也不能出門玩，但看著山豬寶寶逐漸茁壯，也會跟她們互動，成就感就油然而生。

三年級的教室則養了好幾隻兔子跟倉鼠，肥嘟嘟的兔子非常可愛，學生郭彥宏說，這些兔子都是教學上的小助教，偶爾會進行一些實驗，楊宥萱說，兔子助教很善體人意，一到課程時就會乖乖躺在台上，平時也很乖巧，想到未來畢業就要跟牠們分開，就有些不捨。

(中時 )