台東勞工育樂中心修繕完工 宛如「台東白宮」

2018年12月18日 07:18 中時 莊哲權

有20年歷史的台東縣勞工育樂中心，外觀與設施均老舊不堪，台東縣政府爭取花東基金2000餘萬元進行整修後脫胎換骨，任期進入倒數計時的縣長黃健庭說，新穎外觀有如「台東白宮」，有條件成為民眾打卡的熱點，未來也將提供單身勞工1個月3000元的出租套房，鼓勵年輕朋友返鄉就業，而準縣長饒慶鈴也承諾未來會持續推動及辦理勞工相關福利。

黃健庭表示，勞工育樂中心營運近20年，部分建築及設施已漸老舊，2年前尼伯特颱風更遭重創，許多空間及設備皆已不堪使用，嚴重影響勞工權益，縣府透花東發展基金爭取補助，共投入2664萬元進行修繕工程。

黃健庭說，修繕後的勞工育樂中心，外觀相當美麗，有如「台東白宮」，說不定未來會成為新的打卡景點，另外在3樓的14間套房，將以每月3000元的租金，鼓勵的旅外勞工朋友返鄉就業；地下1樓為勞工休閒育樂空間，1樓為行政服務中心，2樓則為多功能會議室。

即將接任縣長的饒慶鈴則承諾，未來會持續推動及辦理勞工相當福利，以及擴充勞工育樂中心相關施，也希望能與總工會及所有基層工會有更緊密的合作。

昨天揭幕儀式由黃健庭主持，準縣長饒慶鈴、台東市長張國洲、台東縣總工會理事長蔡富發、前理事長陳貞賢、勞保局台東辦事處主任藍淑靜、縣府社會處長曹劍秋等與會。

(中時 )