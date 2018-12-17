中市地標建築聯聚中雍大廈 倒數燈光秀迎跨年

2018年12月17日 19:11 中時 盧金足

歲未年終，迎接耶誕節及2019新的一年，台中市府以不施放煙火響應反空汙，在柳川與葫蘆墩圳兩地設置水中耶誕樹，感受浪漫耶誕節，新市政中心周遭的地標級建築，不讓台北101專美於前，聯聚中雍大廈推出倒數燈光秀，今年在跨年夜設計燈光，透過顏色及圖騰變化，與共同回顧2018年，午夜進入倒數10秒熱烈迎向2019年。

為迎接耶誕節，市府於西區柳川、豐原區葫蘆墩圳兩地設置水中耶誕樹，其中，豐原葫蘆墩圳樹體，高度9公尺，創意幾何結構為主體，採用鋼骨結構、噴漆、壓克力、光板、LED彩燈為材質，跨界創新的材質整合，打造科技感耶誕樹。

市府所在的新市政中心，今年也有建築大樓運用LED燈源，在跨年夜展現一系列的燈影變換，綠意盎然的春天，點燃熱情與希望，藍色夏天向前邁進，豐收的黃色秋意美輪美奐，紫色象徵相聚團圓的冬季。

坐落於台中市七期市政北七路的聯聚中雍大廈將於2019年落成，身為聯聚建築群之一的中雍於外觀燈規畫更跨越先前，運用LED燈源，一年四季有不同的燈光呈現，特殊節慶也有不同的配套創意巧思。

這些年來台中7期多變燦爛的夜間燈光，豐富台中市夜景，更提升城市國際化與多樣性，不只大樓林立，還有台中國家歌劇院，夜間燈光融入建築設計中，營造令人驚艷的耶誕城。

聯聚建設自第一棟大廈開始，便把外牆夜間燈光融入建築設計中，這貼心的做法成為引領同業的先驅，也讓台中七期的天際線有了改變，此外，台中夜晚的天際線也因為聯聚，展現出成為世界級大都會應有的夜間景緻，聯聚信義大廈的住戶讚譽，「聯聚真的改變了台中城市的面貌！」

迎接新年的跨年夜，台中不施放會造成空汙問題的煙火，以省電環保局燈光變化，讓台中愈夜愈美麗，由聯聚中雍大廈推出的倒數燈光秀，如同火樹銀花般耀眼，洋溢喜氣，形成最美天

(中時 )