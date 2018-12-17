麻豆國中關懷弱勢 特教師獲表揚

2018年12月17日 19:13 中時 劉秀芬

麻豆國中特教志工曾碧琴（右）獲績優特教志工表揚。（麻豆國中提供）

麻豆國中特殊生利用校園植物的樹葉、樹枝、果實等為媒材製成的裝飾品。（麻豆國中提供）

台南市麻豆國中致力推動弱勢關懷，校內設置有集中式特教班、資源班、自閉症巡迴輔導班3種特殊班型，今年特教師、志工都獲表揚，而配合每年身心障礙關懷周，12月也陸續舉辦「國際身障者日系列活動－生命教育宣導講座」、特殊學生作品展覽及點心義賣。

麻豆國中日前與朝興社會福利慈善事業基金會、社會局合作，邀到四分衛樂團主唱阿山、睏熊霸吉他手李正德先生到校，分享罕見疾病家庭心路歷程，用演講及說唱的方式吸引現場學生目光，激勵同學能關懷弱勢者、更有同理心。

此外，學校利用校慶日辦理特殊學生作品展覽，展出學生利用校園植物的樹葉、樹枝、果實等為媒材製成的裝飾品；學生也運用技藝教育課程所學烘焙技能，自製多樣點心義賣，獲得來賓及全校師生熱烈捧場。

麻豆國中致力於推動弱勢關懷，校內設有3種特殊班型，今年特教組長李文琦更獲得社會局2018國際身心障礙者日「績優身心障礙服務人員」表揚。麻豆國中校長蔡淑芬表示，李文琦服務態度正向積極，幫助學生自我成長並協助家庭增能，值得鼓勵。

另一位特教志工曾碧琴已服務7年，扮演教師和家長之間溝通橋樑，今年也榮獲績優特教志工表揚。曾碧琴表示，當志工的過程中自己收穫很多，看到學生慢慢進步，自己很感動也很有成就感。

(中時 )