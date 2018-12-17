林憶蓮新曲巧撞性侵案 成仙女靠唱片接軌人間

林憶蓮近日推出新專輯。（環球提供）

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林憶蓮（Sandy）17日舉辦新專輯《0》聽歌會，她人在香港無法出席，由經紀人陳鎮川到場參與；聊起Sandy新作，陳鎮川透露她一度想將所有新歌免費上線提供給歌迷聽，自行吸收製作成本，公司勸阻後才改以數位方式發行；此外，向來關注女權議題的Sandy，新歌〈沙文〉描述遭性侵女性內心憤怒，意外碰上鈕承澤被控性侵時事，陳鎮川說：「純屬巧合，這首歌早就錄好1年了，她也不知道這個新聞。」

陳鎮川形容林憶蓮像仙女，有時自己來台，也不會通知工作人員接送，很常住在淡水一帶的民宿，「她不食人間煙火，生活在自己的步調，甚至一次她叫雞排外送到我們公司，我才知道她人在台北」。陳鎮川表示這張專輯，Sandy自主性很高、做得很自我，「她覺得唱片公司會賠錢，本來不好意思給唱片公司發，謝謝唱片公司成為『幫仙女與人間接軌的橋樑』」。

日前傳她發完這張專輯後將引退，陳鎮川以「冷凍」形容、証實Sandy會大量減少演藝工作，但無退出歌壇或封麥打算，至於有無計劃舉辦新巡演？陳鎮川搖頭表示沒有，目前希望說服她來台舉辦小型音樂會，跟喜愛她的歌迷見面，並透露Sandy早前已接下的東方衛視跨年晚會，明年將來台參加第30屆金曲獎頒獎典禮。

(中時 )

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