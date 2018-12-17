他4年當8年用爭取34億建設 卻拚輸「5個小孩」

2018年12月17日 19:24 中時 許素惠

雲林縣北港鎮長張勝智4年爭取34億元建設，希望繼任者努力執行。（許素惠攝）

星巴克咖啡及肯德基速食店本月底將動工進駐北港，被視為是北港鎮長張勝智卸任前送給鎮民商圈繁榮的禮物。（許素惠翻攝）

雲林縣將有第3家星巴克！北港鎮公所活化閒置多年的第2停車場，星巴克咖啡、肯德基速食店將進駐，更加繁榮市區商圈，這是鎮長張勝智爭取的眾多建設之一，4年來共爭取高達34億建設經費，他感恩公所團隊一起努力，自認無愧鎮民，然而「再多的努力也抵不過5個小孩（千鈔）」，希望接任者積極完成。

第2停車場約兩億價金，被張勝智用來償還積欠30多年的第2市場預繳租金、興建幼兒園區等，跨國連鎖集團星巴克咖啡、肯德基等預見北港未來發展，本月將動工插旗沿海地區，「就當是卸任臨別前的禮物」張勝智無奈地說。

張勝智表示，4年來他1天當2天用，焚膏繼晷爭取了34億經費、100多件重大建設案，其中有的已完工、有的正在施工中，例如魅力河川、滯洪池、及多條重要道路鋪設拓寬、停車場、水道頭歷史園區等，而公墓擴建、農業科技園 區、北港轉運站等也即將展開。

張勝智感謝立委蘇治芬、縣長李進勇全力支持他建設北港，也謝謝公所團隊承受的壓力及辛勞，才能交出亮麗成績單，自認無愧於鎮民所託，期待未來接任者能善加執行，讓北港更好。

張勝智感慨地說，「無愧、感恩」是對過去的負責及目前的心境，還沒規畫下一步，但語重心長地向執政中央喊話，大家都知道，這次選舉「一條龍」式的賄選撲天蓋地，若不拿出遏止的有效方法，會讓肯做事的人心寒、有能力的人手軟，這些人一旦對政治卻步，將重傷台灣民主，實在不容漠視。

(中時 )