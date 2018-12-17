影》起底孫安佐「練肌房」！狄鶯孫鵬跳槽圓山當會員

2018年12月17日 19:58 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

孫安佐昨日在Youtube上傳健身影片，好身材現在也讓「練肌房」曝光。（圖／翻攝自Youtube）

藝人狄鶯孫鵬的兒子孫安佐在美國關押200多天後返台，昨（16）日晚間他在Youtube上傳健身影片，沒想到立刻引起網友熱議，如今這個「練肌房」也被起底，傳聞就連原本在圓山聯誼會會員的孫鵬、狄鶯夫妻也都是這間北投私人健身房的會員。

孫安佐一家三口都是該健身房的會員，據傳孫鵬狄鶯原是圓山飯店的會員，後來選擇離家近的私人健身房。（圖／翻攝自Youtube）

孫安佐昨日在自己的Youtube上傳健身影片，影片中他大露胸、腹肌，讓網友直呼是小鮮肉，更讓網友直呼監獄電影練肌肉都是真的！

據該健身房人員表示，裡面會員制相當隱密，運動不會有人打擾。（圖／翻攝自海帝斯健身俱樂部HadesFitness）

據《蘋果》報導，孫安佐的「練肌房」就是北投的「海帝斯健身房」。《中時電子報》也致電該健身房，問到他們的基本月費是1188元，入會必須要先繳1500元的手續費外，還需要繳合約內的最後兩個月的錢，而一般健身房習慣收的頭一個月和最後一個月，他們的第一個月則是綁定信用卡下個月收費。

這間健身房位於北投，內部寬敞。（圖／翻攝自海帝斯健身俱樂部HadesFitness）

另外在私人教練的部分，和一般連鎖健身房差不多，分成12、24、36個月，一堂課大概約1500到1700元之間。業務也透露，今日詢問的人有變多，但會員不會受到影響，如果有發生問題公司也一定會負責。

(中時電子報)