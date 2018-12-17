「超狂直播主」林揚竣慶生 抽賓士車及80萬現金

2018年12月17日 19:59 中時 陳淑娥

「超狂直播主」林揚竣慶生會，吸引大批鐵粉湧入現場。（陳淑娥翻攝）

「超狂直播主」林揚竣慶生會，大方送鉅額現金及賓士車。（陳淑娥翻攝）

被網友稱為「超狂直播主」林揚竣，為回饋支持他的粉絲朋友們，16日慶生會在台中福容大飯店舉行，更大手筆送現金及賓士車，大批鐵粉擠爆活動會場，分別抱走總計共80萬現金及價值130萬元的賓士車一台。

壽星送錢給鐵粉！直播天王林揚竣表示，今年第3年舉辦抽獎活動，一年有兩次，今年首次送汽車，只要在這3個月內，在直播平台購物所換得抽獎券，都有機會抽中賓士A180一台、抽10萬現金給3位粉絲、5萬現金有4位、1萬現金有10位等總計共80萬元現金。

林揚竣表示，這次抽獎活動，主要是想回饋給所有支持他們的粉絲，感謝粉絲一直以來的愛戴，才有現在的林揚竣直播團隊，希望跟著他的鐵粉，購物也能玩的開心。李姓粉絲說，林揚竣本土個性的真性情，觀看他直播不只能大笑紓解壓力，還能買到各種品質超優的商品。

林揚竣直播時總是嚼著檳榔叼根雪茄，過程中幽默風趣，常逗得粉絲在螢幕前大笑，加上他說話直白的本土風格，圈了一群鐵粉，只要一上線，觀看人數總是直逼1萬人，兩年來他靠著臉書直播拍賣，從一人公司變成200坪以上大廠房，員工人數擴充至50人，年營業額破3.5億元，擁有20萬名粉絲。

(中時 )