民進黨開鍘成下一個受害者？ 藍世聰：擔心也沒用

2018年12月17日 19:57 中時 吳堂靖

蔡柯會13日落幕，台北市長柯文哲、蔡英文總統互動冷冰，民進黨隔日火速以「為柯站台有違紀事實」，開除北市副市長陳景峻黨籍，開出選後第一槍。由於目前柯市府還有市府顧問周榆修、民政局長藍世聰同屬綠營背景，是否擔心成為下一個「受害者」，藍世聰無奈表示，擔心也沒有用，會尊重黨紀。

面對民進黨磨刀霍霍，是否擔心遭到黨紀開鍘，藍世聰今受訪表示，擔心也沒有用呀！若被黨紀處分的話，黨有黨規，他要處理我也尊重。但若真的遭黨紀處分，是否會想要退黨應對，他強調「從沒想過要退黨！」

媒體追問白綠是否還有合作可能？藍世聰表示，有機會的話當然願意努力，他覺得沒有永遠的敵人也沒有永遠的朋友，民進黨對於跟柯市長合作意見相當分歧，如果合作有利於未來發展，就要跨越這條溝，民進黨也在反省、檢討，希望未來可以團結合作。

由於藍世聰預定留任北市民政局長，藍表示，這跟民進黨是否開鍘是兩回事，他一直在選擇做對的事，希望能夠白綠合作，大家都有共同想法，朝這條路努力，如果說任何不力於白綠合作的因素都要克服。至於周榆修則表示，黨紀也不是自己能控制的，強調自己「心安理得、問心無愧」。

由於明天北市府首長總辭，25日新任小內閣人選將上任，北市府祕書長張哲揚受訪表示，預計周六完成人事相關前置作業，各局處再分別進市長室找柯討論，人選確定後再對外公布。

另外，外界關注觀傳局長陳思宇請假參選立委補選有「行政不中立」之疑，張哲揚澄清，因為馬上就要總辭，所以不需要特別先准她的請辭令，到24日前都會以請假處理，只要不要用到行政資源都沒問題。

(中時 )