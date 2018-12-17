民進黨開鍘成下一個受害者？ 藍世聰：擔心也沒用

友善列印
中時

蔡柯會13日落幕，台北市長柯文哲、蔡英文總統互動冷冰，民進黨隔日火速以「為柯站台有違紀事實」，開除北市副市長陳景峻黨籍，開出選後第一槍。由於目前柯市府還有市府顧問周榆修、民政局長藍世聰同屬綠營背景，是否擔心成為下一個「受害者」，藍世聰無奈表示，擔心也沒有用，會尊重黨紀。

面對民進黨磨刀霍霍，是否擔心遭到黨紀開鍘，藍世聰今受訪表示，擔心也沒有用呀！若被黨紀處分的話，黨有黨規，他要處理我也尊重。但若真的遭黨紀處分，是否會想要退黨應對，他強調「從沒想過要退黨！」

媒體追問白綠是否還有合作可能？藍世聰表示，有機會的話當然願意努力，他覺得沒有永遠的敵人也沒有永遠的朋友，民進黨對於跟柯市長合作意見相當分歧，如果合作有利於未來發展，就要跨越這條溝，民進黨也在反省、檢討，希望未來可以團結合作。

由於藍世聰預定留任北市民政局長，藍表示，這跟民進黨是否開鍘是兩回事，他一直在選擇做對的事，希望能夠白綠合作，大家都有共同想法，朝這條路努力，如果說任何不力於白綠合作的因素都要克服。至於周榆修則表示，黨紀也不是自己能控制的，強調自己「心安理得、問心無愧」。

由於明天北市府首長總辭，25日新任小內閣人選將上任，北市府祕書長張哲揚受訪表示，預計周六完成人事相關前置作業，各局處再分別進市長室找柯討論，人選確定後再對外公布。

另外，外界關注觀傳局長陳思宇請假參選立委補選有「行政不中立」之疑，張哲揚澄清，因為馬上就要總辭，所以不需要特別先准她的請辭令，到24日前都會以請假處理，只要不要用到行政資源都沒問題。

(中時 )

他4年當8年用爭取34億建設 卻拚… 「愛情摩天輪」設計曝光！何啟聖…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。