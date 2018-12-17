「愛情摩天輪」設計曝光！何啟聖：韓總就職日可轉起來

2018年12月17日 19:57 中時電子報 林郁庭

韓國瑜在選舉期間提出「愛情摩天輪」政見，他也將兌現承諾，「愛情產業鍊一定會做，這是高雄得天獨厚，不做豈不是浪費發展機會？」前電視主播、1111人力銀行副總何啟聖今在臉書也提出他個人構想的「地景版」愛情摩天輪。他想建議韓國瑜，覺得此法挺可行的，而且最重要的是「可以立即執行」。

何啟聖說，他想出的這個構想只要稍加規劃就可執行，已透過新市府團隊成員轉給準高雄市長韓國瑜參考。何啟聖分析韓總在選舉期間，提出「愛情摩天輪」的構想，他認為是仿效位在法國巴黎鐵塔前，像摩天輪般會轉動的膠囊旅館，如果從規劃、整地、啟造到建成，能在四年任期結束前正式營運 ，已算是極具效率了。

但只要一點巧思，「愛情摩天輪」即日起，就能正式上路了！何啟聖以行銷的角度來說，使用他的建議最理想的時間，是12/25韓總上任當天。

要怎樣才能讓「愛情摩天輪」現在就RUN起來呢？

第1步、我們以愛河為中心，向外幅射出去，找尋30家（數量暫定）摩鐵，串成一個「輪型」，形成「愛情地景摩天輪」，讓遊客可以循著這輪型，把這30家摩鐵住一遍（意即摩天輪轉一圈），即可得到一個「憑證」，它可以是證書形式，可以是一張悠悠卡，也可以任何具有紀念價值的週邊商品，抓住大家喜歡集點換獎品的心理，形成一個具話題性的活動，帶動摩鐵業的發展，振興高雄觀光。

第2步、舉辦行銷活動。公開對外招募30對男女，相信報名人數肯定破表，屆時就以抽籤決定，同時間「免費」入住這30家摩鐵，其他29家，在一年內，於週一至週五，都可以有一次機會以一元的特惠價格入住。

第3步、這30對男女，當天晚上，在愛河旁，跟韓總一起切「愛情摩天輪蛋糕」，紀念這樣一個有意義的夜晚。

第4步、這30對幸運兒，還能免費乘坐高雄兩座最具指標性的夢時代摩天輪與義大摩天輪。

以上構想，都需要摩鐵業者支持、贊助。另外也要爭取夢時代與義大的配合。

何啟聖表示，行銷活動結束之後，這30家摩鐵業者，即成為「聯盟」性質，也因為前面的行銷活動宣傳，成為高雄指標性的景點，可吸引觀光客前來「朝聖」。最棒的是，在這「摩天輪」的範圍內，涵蓋有六合夜市．瑞豐夜市、壽山動物園、市立美術館、科學工藝博物館等，把週邊商家結合起來，成為「愛情產業鏈」，賣著「黯然銷魂滷肉飯」、「直衝雲雲宵豆瓣醬」、「兒孫滿堂烏魚子」、「寬衣解帶燒肉粽」等，將之與「愛情」掛上鈎。何啟聖相信此法會吸引很多摩鐵業者參加，他笑說，從「愛情地景摩天輪」開始，翻轉吧！高雄！

(中時電子報)