陳煒明：民心盼經濟發展 兩岸和平共榮

2018年12月17日 20:09 旺報 李怡芸

「『望』我是是當動詞來看，更多的是代表期望」2018海峽兩岸漢字節暨兩岸年度漢字評選活動，《海西晨報》副總編輯陳煒明解讀指出，望字的當選，道出兩岸人民對美好生活以及兩岸關係的期盼。

陳煒明指出，就民生議題來看，社會治安、食品衛生、空氣污染治理、疫苗安全、公車墜江事件在今年都引起輿論關注，「望」字便有著對對現實未盡如意，對未來充滿期盼的映照，一如高雄市長當選人韓國瑜的一句「又老又窮」道出了台灣人期待經濟發展，改善民生的願望。

「望也是對兩岸關係的期盼」陳煒明指出，2018年是大陸改革開放40周年，也是兩岸實現大三通10周年，「40年的風雨滄桑、40年的胼手胝足，儘管淺淺的海峽並不始終風平浪靜，但兩岸和平發展共同繁榮的願望不可阻擋」2018年初大陸發布的惠台31條、九合一選舉的民望所向，都是兩岸對守望相助、守望時代的期待。

關注兩岸文化、公益的聲樂家簡文秀也指出，自己心目中代表年度的漢字更接近「轉」或「變」，但「望」字點出了民眾對兩岸和平發展的期待。「文化交流不要因為某些政治因素斷了，十分可惜。」

雖然2018年亦是一個大師告別之年，留下文壇鬥士背影的李敖、開創江湖傳奇的金庸，以及為兩岸奔走的前海基會會長江丙坤相繼辭世，陳煒明引唐詩人王建的「今夜月明人盡望，不知秋思在誰家」指出「望，亦是思念」，是世事變遷中兩岸共同的時代追憶

(旺報 )