旗山辣匠火鍋 個人鍋2人同享 經濟實惠受歡迎

旗山辣匠火鍋店位於旗山老街上的一座巴洛克建築，是許多愛吃火鍋民眾喜愛的地方。（林雅惠攝）

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旗山辣匠火鍋店內部風格是精心設計的中國風，提供客人舒適優雅的用餐環境。（林雅惠攝）
不少客人單點套餐類泡菜火鍋2人或3人共享，不但吃飽也不浪費食物。（林雅惠攝）
團體客人幾乎愛點鴛鴦鍋，可選擇兩大不同湯底自行挑選食材。（林雅惠攝）

寒冷的冬天，吃火鍋是許多人喜愛的選擇，位於高雄旗山老街上一座巴洛克建築風味的辣匠火鍋店，以平價不貴的消費及多種湯底選擇，讓吃過的客人一再回味，沒有低消限制的價格，150元的個人套餐鍋可供1至2人共享美食，讓顧客直呼便宜又好吃。

旗山辣匠火鍋店內部風格是精心設計的中國風，提供客人舒適優雅的用餐環境，成為不少學生或團體聚餐首選之地，除用餐環境舒適外，最大吸引消費群的還是多種口味的火鍋選擇，滿足老饕的味覺。

店家黃小姐說，辣匠套餐類火鍋有麻辣火鍋、養生龍骨鍋、泡菜火鍋、翡翠汕頭鍋、鮮蔬素食鍋、健康番茄鍋、昆布海鮮鍋、韓式部隊鍋、起司牛奶鍋、日式壽喜鍋、蔥燒牛腩鍋，這類火鍋都是店家配好食料，並附白飯或冬粉，不少客人單點套餐鍋2人或3人共享，不但吃飽也不浪費食物。

黃小姐說，有名常客只要回娘家美濃，就必來吃龍骨鍋，龍骨鍋湯底是用豬大骨熬8小時，麻辣鍋另再加中藥熬煮4小時，而泡菜鍋是新鮮蔬菜加雞骨頭等熬成的湯底，各有不同風味。

團體客人幾乎愛點鴛鴦鍋，可選擇兩大不同湯底自行挑選食材，食材從10元起跳，不論菜或肉類都是現點現用，如單價較高的牛肉也採冷藏現切牛肉，讓客人不僅吃到美食，也吃到安心。

地址:高雄市旗山區中山路57號

電話:(07)-6625938

營業時間:上午11:00~下午14:30

下午17:00~晚上12:00

價格:套餐鍋150元~280元不等

鴛鴦鍋:選擇湯底加食材計價

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