楊鎮浯為金門水獺找新家 不讓牠們再「移民」他鄉

2018年12月17日 20:32 中時 李金生

金門水獺模樣可愛，全島估計僅約200隻左右。（楊鎮浯服務處提供）

楊鎮浯（右）今天與金仕謙園長長談，決心推動水獺保育計畫。（楊鎮浯服務處提供）

金門是全台唯一仍有「歐亞水獺」野生族群分布與發現紀錄的地區，縣長當選人楊鎮浯今（17）日與台北市立動物園長金仕謙會面，決心為目前全島約200隻保育動物找一個家，讓牠們不必再遠涉重洋移民外地，可以安心在原鄉生活和繁衍下去。

楊鎮浯指出，歐亞水獺是「唯一」1種棲息在台灣的水獺，但在台灣已經數10年未再發現水獺的蹤跡，而金門也大約僅存不足200隻，《2017台灣陸域哺乳類紅皮書名錄》因此將歐亞水獺列入國家極危等級的野生動物。

但做為歐亞水獺在台灣唯一「樂園」的金門，在終止軍管後隨著人為開發腳步的逼近，原有棲地、水系遭受破壞，破碎化狀況日益嚴重，已不如早年可以輕易目擊，且每回發現大多是車輛「路殺」的死亡個體。

縣府在2014年透過農委會林務局野生動物救傷收容計畫，將因為施工等因素導致族群走失的3隻小水獺空運後送臺北市立動物園，為小水獺在異鄉找到一個中途之家。

如今，取名為「大金」、「小金」與「金莎」的旅台3隻小水獺，在專家的悉心照顧下已經長大，活潑可愛模樣成為台北市立動物園的新「萌主」，吸引許多家長和小朋友前往。

將環保、生態列為未來施政主軸的楊鎮浯，在知道牠們的故事和遭遇後，內心有很深的感觸，常思考甚麼時候讓金門除了「人」必須為了生活，而離鄉背井赴外打拚，如今連金門的「水獺」也因環境所逼而需「移民」他鄉？

楊鎮浯決心為金門自然界的朋友，在金門原鄉找一個家，今天在與跨海相會的台北市立動物園長金仕謙長談後，心中已有一張保育藍圖，未來將由教育處負責保育扎根，並偕建設處、環保局規畫短、中長期計劃，結合野生動植物保育團體建立合作平台，將政府與民間力量整合在一起，為永續金門奠定更深厚的基石。

(中時 )