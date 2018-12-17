LUXGEN U5 19年式全新上市 70萬級距唯一配備「全景天窗」

2018年12月17日 20:33 中時 陳大任

19年式U5將天窗開口長度由原本325mm放大至744mm。納智捷提供

19年式LUXGEN U5成為70萬級距唯一配備「全景天窗」車款。納智捷提供

國內小型SUV車款眾多，價格帶自60多萬起至200萬的都有，LUXGEN U5以最低購車門檻為訴求切入市場，但是配備卻沒有因此縮水，2019年式不但全面升級大天窗，並新增標配AR View+的智行版，成為高CP值的選擇。業者特別邀請2017台北世大運中華體操隊隊長徐秉謙，以極具力與美的體操動作搭配U5全景天窗版展演。

天窗大多是配備在車系中較高級的車款，或者需加價升級。納智捷表示，19年式U5首度搭載的「全景式天窗」，長度由原本的325mm增加至744mm，除了U5旗艦Vogue+版標列為標配外，其它車型（不含大屏幕版）只要在農曆年前入主，即享超低加購價2萬元（價值3.5萬元）升級大天窗，特別的是目前這波購車優惠，在12月底前享有4.5萬元配件金，車主即可拿來無痛升級大天窗。

19年式U5將推出大屏幕版、智行版、AR環景版、旗艦Hi-Fi版及旗艦Vogue+版，售價分別為65.9、70.9、73.5、76.5、79.9萬元。除了大天窗，安全配備全車系標配6氣囊、ESC動態車輛穩定系統、TSC循跡防滑系統（設置開關按鍵）、ASL防暴衝裝置及ESS急煞預警系統、ABS防鎖定煞車系統、BAS煞車輔助系統、EBD電子煞車力道分配系統等多項主被動安全配備。

納智捷另自即日起至明年1月14日，於LUXGEN Motor粉絲團舉辦「U5全景天窗FUN大100種方法，你有嗎？」活動，只要上傳任何對天窗的創意照片或影片，不限車款，並公開分享貼文，就有機會獲得最高10萬元現金、Dyson吹風機以及電影票等好獎，年底前試駕，還有機會直接把U5開回家。

(中時 )