美國真不給？ 土國：要買120架F35 還要造零件

2018年12月17日 20:34 中時電子報 盧伯華

是S-400對土耳其吸引力太大，還是土耳其根本就看扁川普政府？（圖／俄羅斯國防部）

美國因土耳其購買俄製S-400防空反導系統，而以暫停交付F-35隱形戰機的方式懲治土耳其。不過土耳其似乎有意試驗一下美國的態度，就在美國停止運送F-35戰機時，土國總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)仍公開宣佈，該國仍要向美方購買120架F-35戰機。現在埃爾多安與國際社會正在看，美國總統川普有多大的決心抵制土耳其。

據俄羅斯衛星通訊社報導指出，土耳其總統埃爾多安在伊斯坦堡說，土耳其將從美國購入120架F-35戰機，部份戰機的零部件將會在土耳其製造。

美方已在稍早前於德州洛克希德．馬丁公司舉行了向土耳其移交兩架F-35戰機的儀式，按計劃這些要移交給安卡拉的F-35戰機將先在美國用於培訓土耳其飛行員，直到2019年11月為止。但美國國會已經表態，因土耳其計畫購買俄S-400，可能會暫停向土耳其出口F-35戰機。

報導說，就在埃爾多安發表聲明前一天，其助手向媒體表示，安卡拉方面懷疑若其向俄方購置S-400防空系統，美方很有可能會拒絕交付F-35戰機。但是土耳其官方卻一直保持樂觀態度，土耳其外交部長卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu)在TRT電視臺節目中說，埃爾多安總統在阿根廷G20峰會期間就F-35問題與美國總統有過交談。川普曾問：「是否有問題？」土耳其表示不僅希望採購F-35，還要參與製造。因此，土國目前認為F-35的交付不存在任何問題，也不存在取消供應的問題。

(中時電子報)