提高5至10倍成功率 戒菸好幫手是「它」

2018年12月17日 20:46 中時 陳志祥

高達70％的人曾經嘗試戒菸，卻因為沒有正確的使用戒菸藥物，產生噁心、嘔吐等不舒服的症狀，進而排斥戒菸，現在想要戒菸的人有福了！社區藥局為大家提供便利與專業的服務場所。

2012年起國民健康署合約社區藥局開始提供戒菸服務，經過扎實的專業實務訓練，提供客製化諮詢與支持，藥事人員戒菸衛教師可以協助面對戒菸帶來的不適感，陪伴戒菸者順利走向無菸的生活。

有研究指出，單靠自我意志力戒菸的成功率只有5％，如果借助專業人員協助與使用藥物下，戒菸成功率較自我意志力提升5至10倍。因此，合約社區藥局提供的戒菸療程，可以協助戒菸期間降低不舒服與尼古丁成癮性，提高戒菸成功率。

目前前往藥局戒菸的民眾，大都臨櫃到藥局時，經藥師的鼓勵而產生戒菸動機，效果更甚院所，根據戒菸治療管理中心統計戒菸的成功率，107年1至4月初診個案，6個月點戒菸率為26.81％，其中藥局6個月點戒菸率為27.53％。

全台提供戒菸服務的社區藥局已達1051家、而且持續增加中，在中南部、東部與離島縣市醫療資源不足的區域，參與的合約藥局相當積極、占比高，這是偏鄉民眾的福音。

社區藥局可以充份發揮提供民眾便利性、可近性及專業性的戒菸諮詢服務優勢。吸菸不只壞習慣、更會成癮，想要便利又專業的戒菸，戒菸藥局是好鄰居，戒菸者在藥師的幫助，獲得心理與生理支持，就有更高的戒菸成功率。

(中時 )