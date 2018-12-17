星際大戰電影交響音樂會 古典樂變有趣

2018年12月17日 21:17 中時 趙靜瑜

奧斯卡金像獎電影配樂得主約翰威廉斯譜寫經典「星際大戰」電影配樂，氣勢磅礡，扣人心弦，明年初該電影系列之一「星際大戰四部曲：曙光乍現」交響音樂會將首度前進台灣，這次的指揮正是接手約翰威廉斯波士頓大眾管弦樂團指揮一職的基斯・洛克哈特，承襲傳統而來，更加原汁原味。

洛克哈特說，他平常的任務就是為那些「還不知道自己喜歡管弦樂」的人而演奏，「我們將自己視為整個管弦樂的終極推廣工具，不但要演出，而且只演有趣的。」

洛克哈特1959年出生於美國，他是波士頓大眾管弦樂團的現任指揮，接手時才35歲，他也是英國BBC交響樂團指揮，除了電影配樂與音樂劇演出之外，他也是扎扎實實的歌劇與交響樂指揮，指揮過與倫敦愛樂、捷克愛樂與義大利聖西西里亞管弦樂團等樂團。洛克哈特去年與波士頓大眾管弦樂團錄製了約翰‧威廉斯自60年代以來的電影配樂集，與大師深厚情誼，可見一斑。

洛克哈特表示，威廉斯最具代表性的作品就是《星際大戰》系列，「威廉斯為每部《星際大戰》正傳都譜寫配樂，他那歌劇似的音樂感染力，就如光劍的嗡嗡聲或鈦戰機的聲音一樣，成為了此系列不可或缺的組成元素。」

牛耳藝術總監牛效華表示，《星際大戰四部曲：曙光乍現》電影交響音樂會中的配樂有著管弦樂裡的千變萬化，這次的指揮洛克哈特是北美西岸最知名的電影配樂指揮，他可以在音樂中與觀眾建立熱情的連結，讓音樂會的氣氛既有趣又具娛樂性，適合所有年齡層的樂迷，「很希望透過這個演出，可以讓更多電影迷愛上古典音樂。」

「星際大戰：曙光乍現」電影交響音樂會將於明年1月12日與13日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )