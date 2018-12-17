美智庫：再不換艦載機 美航母將擋不住中俄彈道導彈

2018年12月17日 21:16 中時電子報 盧伯華

美國航母杜魯門號艦載機F/A-18起飛

美國智庫「華盛頓戰略與預算評估中心」(CSBA)發表研究報告指出，如果美國海軍不加速對現有航母艦載機進行現代化更新，美國海軍將逐漸失去競爭力，若與俄羅斯或者與中國發生戰爭，美國航母被擊垮的風險很高。

美國《國家利益》網站引述這項報告指出，如果海軍不加強其艦載機，海軍領導人應該重新考慮是否要繼續投資航空母艦，還是將航母艦隊的資源轉移到更重要的裝備上。

這項題為「在海上重新取得制高點」的研究報告說，在未來與其他大國作戰的戰術概念下，目前9艘航母的艦載機隊在航程、耐受力、生存能力與專業化程度都明顯不足。

目前美國海軍有10艘核動力航母，但由於至少有一艘處於維修狀態，因此海軍的計劃是在與大國發生戰爭危機後30天內有6艘航母可以完成部署，另一艘則在90天內加入。而每個機隊約有70架飛機，其中包括4個中隊的40多架F / A-18大黃蜂戰機以及少量E-2預警機、EA-18G雷達干擾機、C-2運輸機和數種直升機。此外，海軍計劃在明年開始加入F-35隱形戰機，以及2年後增加MQ-25魟魚式隱形無人加油機與V-22魚鷹式傾轉旋翼運輸機。

報告說，冷戰時期美國海軍載有A-6轟炸機或F-14戰機的航母上，可以在7噸有效載荷下航行1800海哩。但1991年蘇聯解體後，美國海軍航空隊面臨從未遇上的狀況：完全沒有對等的競爭對手。此後航母艦載機就不斷縮減，F-14戰機和S-3維京式反潛機全部退役，F/A-18大黃蜂戰機與F/A-18E/F超級大黃蜂、取代了它們的位置，加上E-2 鷹眼空中預警機與MH-60ASW多功能直昇機，幾乎成為所有美軍航母戰鬥群的標準配備。

但是，到了2018年，一艘典型的載荷9噸的美國航母，其航程已縮減至1300海哩，俄羅斯和中國則已研發出遠程反艦彈道導彈，以及其它一些能嚴重威脅航母及其戰機的武器。

報告認為，現在的航母與艦載機需要比後冷戰時擁有更優秀的武器、在更有競爭力的環境中運作。因此，應當在2040年前將一架尚在規劃中名為「FA-XX」的新型遠程戰機與無人戰機加入航母艦隊，以擴大航母的作戰範圍。而且無人機加入後，因其體積較小，航母因而能在任務需要時容納更多的飛機。

該研究總結說，如果海軍不打算強化其艦載機隊，就應該重新考慮是否繼續投資航空母艦，還是乾脆將艦隊的資源轉移到其他更好的用途上。

(中時電子報)