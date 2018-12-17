羅美玲《雙城故事》又演又唱 英文歌最難：舌頭一直打結

2018年12月17日 21:42 中時 林淑娟

羅美玲、小男孩樂團、葉天倫一起出席《雙城故事》音樂派對。（青睞影視）

《雙城故事》劇中運用了許多音樂元素，不只是配樂，也安排了歌手羅美玲、獨立樂團小男孩演唱及演出，導演葉天倫打趣：「不能放過這麼好的機會。」16日還在公館河岸留言舉行溫馨音樂派對，羅美玲、小男孩樂團及《雙城》混音師戴志光與觀眾一起分享音樂與《雙城故事》間的關係，並連番演唱幾首跟《雙城》連結的歌曲，吸引百位熱情觀眾到場參與。

羅美玲在《雙城故事》飾演駐唱歌手「肉鬆」，劇中與小男孩樂團合作，這次藉著音樂會再度見面，雙方都表示：「好想念！」羅美玲笑說，唱英文歌最難，「像唱The Empire〈Never The Point〉英文版，整首都是英文，我的舌頭一直打結。」導演非常慎重地拍攝他們演唱的場次，出動雙機拍攝，一大組工作人員拍她們唱歌，而且安排在一整天內唱好唱好。在時間與舌頭打結的雙重壓力之下，羅美玲說：「我超挫的！」

小男孩樂團是第一次參與戲劇演出，直呼：「很好玩！」他們現場演唱了〈Never The Point〉中文版、〈你，這個小東西〉、〈我要的愛不是這樣〉，其中〈我要的愛不是這樣〉歌詞非常複雜，主唱米非笑說：「這首歌歌詞超難背的！」羅美玲搞笑透露，拍戲時唱到這首歌就難到想哭，她還印了小抄偷看提詞。

《雙城故事》中音樂元素相當豐富多元，不只有羅美玲、小男孩樂團、萬芳的歌聲，導演葉天倫也用了很多台灣創作者的曲子、也有國外的音樂。導演葉天倫過去曾當過配音員，當時戴志光正是他的錄音師，認識15年，葉天倫這次《雙城》便找了戴志光做混音，再續前緣合作。

戴志光在後製混音時，發現很多剪輯與音樂巧妙的切入點，像是劇中陳怡蓉發現男友施易男偷吃，後面襯入〈我要的愛不是這樣〉的音樂就非常符合情境。以及，溫昇豪有一場召集鄰居募資的劇情，戴志光說：「配樂在做的時候，演員的演出加上音樂撐托，我在錄音室看了，都好想掏錢給他！ 」

(中時 )