羅美玲《雙城故事》又演又唱 英文歌最難：舌頭一直打結

羅美玲出席《雙城故事》音樂派對。（青睞影視）

友善列印
中時
羅美玲、小男孩樂團、葉天倫一起出席《雙城故事》音樂派對。（青睞影視）

《雙城故事》劇中運用了許多音樂元素，不只是配樂，也安排了歌手羅美玲、獨立樂團小男孩演唱及演出，導演葉天倫打趣：「不能放過這麼好的機會。」16日還在公館河岸留言舉行溫馨音樂派對，羅美玲、小男孩樂團及《雙城》混音師戴志光與觀眾一起分享音樂與《雙城故事》間的關係，並連番演唱幾首跟《雙城》連結的歌曲，吸引百位熱情觀眾到場參與。

羅美玲在《雙城故事》飾演駐唱歌手「肉鬆」，劇中與小男孩樂團合作，這次藉著音樂會再度見面，雙方都表示：「好想念！」羅美玲笑說，唱英文歌最難，「像唱The Empire〈Never The Point〉英文版，整首都是英文，我的舌頭一直打結。」導演非常慎重地拍攝他們演唱的場次，出動雙機拍攝，一大組工作人員拍她們唱歌，而且安排在一整天內唱好唱好。在時間與舌頭打結的雙重壓力之下，羅美玲說：「我超挫的！」

小男孩樂團是第一次參與戲劇演出，直呼：「很好玩！」他們現場演唱了〈Never The Point〉中文版、〈你，這個小東西〉、〈我要的愛不是這樣〉，其中〈我要的愛不是這樣〉歌詞非常複雜，主唱米非笑說：「這首歌歌詞超難背的！」羅美玲搞笑透露，拍戲時唱到這首歌就難到想哭，她還印了小抄偷看提詞。

《雙城故事》中音樂元素相當豐富多元，不只有羅美玲、小男孩樂團、萬芳的歌聲，導演葉天倫也用了很多台灣創作者的曲子、也有國外的音樂。導演葉天倫過去曾當過配音員，當時戴志光正是他的錄音師，認識15年，葉天倫這次《雙城》便找了戴志光做混音，再續前緣合作。

戴志光在後製混音時，發現很多剪輯與音樂巧妙的切入點，像是劇中陳怡蓉發現男友施易男偷吃，後面襯入〈我要的愛不是這樣〉的音樂就非常符合情境。以及，溫昇豪有一場召集鄰居募資的劇情，戴志光說：「配樂在做的時候，演員的演出加上音樂撐托，我在錄音室看了，都好想掏錢給他！ 」

(中時 )

狂call妻返鄉寫新片 金棕櫚獎名… 繼承狄鶯孫鵬衣缽進演藝圈？ 孫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。