《華爾街日報》：「五眼聯盟」7月一致同意遏制華為

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《華爾街日報》17日引據知情人士披露，今年7月，美國與盟邦的情報機構負責人曾在加拿大召開「五眼聯盟」（Five Eyes）會議，會上一致同意有必要遏制大陸電信巨頭華為公司。這也凸顯出，西方情報機構對華為的疑慮已存在多年。

報導說，在這次會議過後不久，一些西方情報機構負責人便開始公開談論與陸產電信設備有關的風險，尤其是對目前已開始在全球範圍內推出的下一代5G通訊網路構成的風險。

知情人士稱，在加拿大出席上述會議的包括美國中央情報局（CIA）局長哈斯波，以及加拿大、澳大利亞、紐西蘭和英國的情報機構負責人。這五個英語系國家組成「五眼聯盟」，堪稱西方最強大的情報分享聯盟。

近年來，這些國家情報組織負責交換有關大陸對外活動的機密情報，以對抗陸方的「銳實力」。日前路透報導，本年初「五眼聯盟」還與德、日、法等國家增加合作，形同非正式擴張。

目前除了加拿大，「五眼聯盟」成員國已先後拒絕華為產品、服務或參與通訊建設，其中紐澳皆以國家安全為由，禁止參與境內5G網路開發。而日前加拿大應美國要求逮捕華為財務長孟晚舟後，加國要求禁用華為5G網路的聲浪愈發高漲。

在「五眼聯盟」合作夥伴中，日本政府10日已決定將華為和大陸另一通信設備巨頭中興通訊（ZTE）的產品排除出政府採購清單；歐洲電信巨頭德國電信（Deutsche Telekom）近日也表示，將「重新審視」其供應商策略；法國電信商Orange則確定，建設法國5G網路不會考慮華為設備。

針對外傳遭「五眼聯盟」鎖定，大陸外交部曾回應稱，希望各方摒棄冷戰思維和「零和」博弈等過時觀念，少一些狹隘的主觀猜忌和意識形態偏見，更不要試圖搞封閉排他的小圈子。

(中時 )

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