搶攻耶誕節商機 寶麗金餐飲推耶誕火雞禮籃搶市

寶麗金台中崇德店自即日起至12月25日，推出「歡樂耶誕火雞饗宴」。（圖／業者）

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「薑黃蒜香烤火雞」共有三種吃法，可以「軟法火雞沙拉」品嘗。（圖／業者）

迎接溫馨的耶誕節到來，寶麗金餐飲台中崇德店自即日起至12月25日，推出「歡樂耶誕火雞饗宴」禮籃，消費者在家就能輕鬆享受異國傳統料理，主廚精選特色主餐包含「薑黃蒜香烤火雞」1隻、「750ml西班牙頂級紅酒」1瓶、「起司檸檬派」1個、「天然酵母法國麵包」1條。寶麗金表示，無論是與家人團聚，或是與親朋好友彼此開心分享，都可為佳節注入一股暖意。

寶麗金表示，「薑黃蒜香烤火雞」以繁複費時的料理過程，先融合各式香料如天然養生的薑黃、紅椒粉、迷迭香、百里香、山艾、俄力岡葉等醃漬火雞入味，再經過3小時的低溫烘烤，火雞風味原始封存，金黃油亮的飽滿色澤閃耀奪目，肉質不僅香酥柔嫩、甘甜多汁，更與薑黃等多種香料完美融合出動人的獨特風味。

「薑黃蒜香烤火雞」共有三種吃法，第一吃「片皮火雞捲餅」、第二吃「軟法火雞沙拉」、第三吃「酸高麗火雞湯」。將西方傳統的烤火雞，融合中式烤鴨三吃的精髓，激盪出中西餐飲的新火花。

「歡樂耶誕火雞饗宴」每組5,200元，適合12人享用，並提供每日限量優惠價打7折，每組售價3640元+10％，訂購日期截至12月25日止，需提前3天預訂。

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