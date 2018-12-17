署長全台走透透聽取基層意見　減輕員警工作負擔

2018年12月17日 21:49 中時 葉書宏

警政署陳署長家欽今（17）日下午2時親自前往新北市警局新店警分局碧潭派出所，與員警座談，面對面溝通。 （葉書宏翻攝）

警政署陳署長家欽今（17）日下午2時親自前往新北市警局新店警分局碧潭派出所，與員警座談，面對面溝通。 （葉書宏翻攝）

警政署陳署長家欽今（17）日下午2時親自前往新北市警局新店警分局碧潭派出所，與員警座談，面對面溝通。 （葉書宏翻攝）

警政署陳署長家欽今（17）日下午2時親自前往新北市警局新店警分局碧潭派出所，與員警座談，面對面溝通。 （葉書宏翻攝）

警政署陳署長家欽關心基層同仁，為深入瞭解派出所目前員警勤休、執行勤務上的各種問題及意見，於今（17）日下午2時親自前往新北市警局新店警分局碧潭派出所，與員警座談，面對面溝通。

會中基層同仁提出有關工作時數及超勤加班費上限、改善員警體能常訓及協辦業務過多等等的問題；署長全程仔細聽取基層佐警的意見並逐一回應大家的提問，並表示將會作為日後規劃勤務制度及業務簡化的參考，整場座談會進行約1個多小時，反應熱烈。

署長至新店警分局碧潭派出所參與員警座談會的主因是NPA署長室107年12月11日發出勤業務改革，第一線出發的貼文後，碧潭派出所巡佐施富國12月12日留言邀請署長至碧潭派出所，署長也立即答應，並在勤業務改革，第一線出發的第三站，立即來到碧潭派出所，顯示署長劍及履及的行動力及署長對基層意見的重視。

會後參與座談會的員警表示，非常感謝署長的用心以及誠意，相信警界未來不分官警，一定會更好。署長表示，警察是一個大家庭，也是一個團隊，相信同仁只要用心就能做好各項工作，期勉大家發揮團隊精神，做好警察工作，成為民眾最堅實的守護者。

(中時 )