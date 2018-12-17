署長全台走透透聽取基層意見　減輕員警工作負擔

警政署陳署長家欽今（17）日下午2時親自前往新北市警局新店警分局碧潭派出所，與員警座談，面對面溝通。 （葉書宏翻攝）

友善列印
中時
警政署陳署長家欽今（17）日下午2時親自前往新北市警局新店警分局碧潭派出所，與員警座談，面對面溝通。 （葉書宏翻攝）
警政署陳署長家欽今（17）日下午2時親自前往新北市警局新店警分局碧潭派出所，與員警座談，面對面溝通。 （葉書宏翻攝）
警政署陳署長家欽今（17）日下午2時親自前往新北市警局新店警分局碧潭派出所，與員警座談，面對面溝通。 （葉書宏翻攝）
警政署陳署長家欽今（17）日下午2時親自前往新北市警局新店警分局碧潭派出所，與員警座談，面對面溝通。 （葉書宏翻攝）

警政署陳署長家欽關心基層同仁，為深入瞭解派出所目前員警勤休、執行勤務上的各種問題及意見，於今（17）日下午2時親自前往新北市警局新店警分局碧潭派出所，與員警座談，面對面溝通。

會中基層同仁提出有關工作時數及超勤加班費上限、改善員警體能常訓及協辦業務過多等等的問題；署長全程仔細聽取基層佐警的意見並逐一回應大家的提問，並表示將會作為日後規劃勤務制度及業務簡化的參考，整場座談會進行約1個多小時，反應熱烈。

署長至新店警分局碧潭派出所參與員警座談會的主因是NPA署長室107年12月11日發出勤業務改革，第一線出發的貼文後，碧潭派出所巡佐施富國12月12日留言邀請署長至碧潭派出所，署長也立即答應，並在勤業務改革，第一線出發的第三站，立即來到碧潭派出所，顯示署長劍及履及的行動力及署長對基層意見的重視。

會後參與座談會的員警表示，非常感謝署長的用心以及誠意，相信警界未來不分官警，一定會更好。署長表示，警察是一個大家庭，也是一個團隊，相信同仁只要用心就能做好各項工作，期勉大家發揮團隊精神，做好警察工作，成為民眾最堅實的守護者。

(中時 )

最狂豬隊友! 賄選卻記錯地址給錯… 影》「心疼林小弟」21善心人士義…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。