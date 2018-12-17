台鐵承諾又跳票 罹難家屬對台鐵失望透頂

2018年12月17日 21:52 中時 李宜秦

普悠瑪翻車事故至今已快滿兩個月，行政院鐵路事故調查小組今（17）日召開第10次調查小組會議，報告小組列出五大層面要求台鐵改善，然而卻仍無事故原因的詳細分析。罹難者家屬今日發出聲明稿指出，台鐵原承諾今日交出詳細報告，卻又跳票，家屬對台鐵消極、拖延的態度失望透頂，痛批是「毫無擔當的政府」。

調查小組今在會議上指出，調查過程發現幾項可立即改善的問題，包括ATP隔離開關遠端監視線路接線與測試、ATP隔離操作與通報機制、主風泵特檢等，都已要求台鐵立即改善。

調查小組表示，台鐵應就組織、設備、程序、人員、環境五大層面加以改革，包括建立安全管理系統及專責安全管理組織、建置維修管理資訊系統、推動規章程序標準化、提升人員對ATP系統與列車檢修的正確觀念、改善路線的小半徑彎道等。

對此，事故罹難者家屬並不滿意，家屬指出，在12月3日第二次與台鐵的協調會上，交通部承諾提供資料與報告，至今仍無蹤影，且鐵道局副局長楊正君表示，將在12月4日調查小組第7次會議後，給出家屬明確真相報告時間的承諾，也沒有實現。

家屬痛批，台鐵還承諾最晚會在今日提供普悠瑪事故的詳細報告，但今日的會議結果卻還是如此草率，僅發布新聞稿通知家屬，要家屬繼續等待。家屬表示，身為受害者卻感受不到政府追查事故的積極態度，只看見一拖再拖、消極掩蓋的回應。

家屬表示，期望政府可監督調查小組、交通部與台鐵，同時希望台鐵能做到先前承諾，明（18）日公佈事故完整調查報告，家屬直言，「若這些承諾都可以不斷跳票，難道先前開的協商會都是演戲嗎？」

(中時 )