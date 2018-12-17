影》「心疼林小弟」21善心人士義助法拉利賠償金

2018年12月17日 22:06 中時 葉書宏

20歲林姓男子16日清晨駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌。（葉書宏翻攝）

20歲林姓男子16日清晨駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌。（葉書宏翻攝）

20歲林姓男子16日清晨駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌。（葉書宏翻攝）

20歲林姓男子16日清晨駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌。（葉書宏翻攝）

20歲林姓男子16日清晨駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌，維修費用粗估將高達千萬元以上，經媒體報導，據新店警分局統計，至今（21日）下午9時止，已有21名善心人士來電要協助林男。

孝子恍神撞4超跑 母崩潰哭「真的賠不起」

警方調查，林男16日清晨5時30分許，駕駛廂型車行經新北市石碇區雙溪口淡蘭吊橋路段，疑因精神不濟打瞌睡，導致車輛偏離車道，連續衝撞停靠在停車場外路邊的4輛法拉利跑車。

林男急忙下車察看，驚見他撞及的竟全是法拉利超跑，而且一次撞到4輛，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌，林男當場嚇到不知所措，頻向超跑車主道歉。

據悉，林男當時要幫忙母親送貨分擔家計，經媒體報導後，各界都對稱讚他為孝子。新店警分局表示，至今（21日）下午9時止，已有21名善心人士來電要協助林男，甚至還有民眾直言要幫忙介紹工作。

(中時 )