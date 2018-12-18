味美不怕巷子深 麻辣人家飄香15載

2018年12月18日 07:18 中時 馮惠宜

》「麻辣人家」靠著四種口味獨道的火鍋傳香多年，其多滋多味的火鍋儼然變成連繫人與人之間情感的溫暖美食。（馮惠宜攝）

》「麻辣人家」靠著四種口味獨道的火鍋傳香多年，經典麻辣、高纖蔬菜鍋一紅一綠成為另類的耶誕火鍋。（馮惠宜攝）

位於台中市北區梅亭街、五常街隅的「麻辣人家」靠著四種口味獨道的火鍋傳香多年，不只知名導演李安、金馬影后、黃國倫等藝人都曾聞香上門；老闆娘唐惠彥從媒體轉戰餐飲，堅持自己熬煮湯頭，豪氣的鍋底無限續加，加上不斷推陳出新的火鍋料，也多滋多的火鍋儼然變成連繫人與人之間情感的溫暖美食。

麻辣人家從開賣以來只有四種湯底，麻辣、高纖蔬菜、酸菜、汕頭四種，各具風味，各擁有支持者。麻辣是用廿多中藥材熬製，香麻湯汁以及滷得入味的嫩鴨血、豆腐，深受饕客的歡迎。

而最具特色的就是翡翠綠湯色的高纖蔬菜鍋，它是用地瓜葉打成汁，加入多種蔬菜熬製的湯頭，老闆用多種香料炒料，湯具香氣、有層次感，吸晴又美味。

酸菜白肉鍋採店家自己醃製的酸白菜製作，自然發酵酸味加上脆脆口感，煮出來的湯汁溫和自然，沒有酸嗆味。

至於高鈣汕頭鍋屬於台式湯底，以大骨、雞骨、扁魚、冬蝦、冬菜，還有蕃茄、高麗菜等熬製而成，扁魚、冬蝦襯出鹹香可口的湯頭，尤其無限續加的排骨，可是細火慢燉的帶肉軟骨，讓人忍不住一口接一口。

到麻辣人家用餐，也總有驚奇，火鍋料時有新奇，除了饕客最愛的手打花枝、鮮蝦漿、手工川丸子、肥腸、牛肚、牛筋等，老闆娘經常從當季時蔬開發出火鍋料，像是切片馬玲薯、切片白蘿蔔、娃娃菜等隱藏版菜單，讓經典火鍋變化更多。

麻辣人家

地址：台中市北區梅亭街292號

電話：04-22022346

營業時間早上11:30～凌晨12:30

收費鍋底以人頭計，可無限續加，單一鍋底每人100、鴛鴦鍋底每人150元，不加服務費。

(中時 )