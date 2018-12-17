頂好超市年菜預購 早鳥優惠開跑

2018年12月17日 22:16 工商 劉馥瑜

頂好超市年菜預購祭出早鳥優惠，圖為業榮會館富貴吉祥金滿盆年菜組。（圖／業者提供）

農曆年倒數計時！頂好超市宣布，年菜預購即日起開跑，共推出高達100道年菜佳餚和套餐組合，品項年增2倍，新品占7成以上，除了過年必備的佛跳牆、養生鍋物和米糕類，為吸引年輕族群，首次攜手超夯港式名店，讓消費者不用排隊、在家就能享用IG打卡美食迎新年。即日起至2019年1月20日還有早鳥優惠，凡任選2件預購商品即可享有92折優惠，預計帶動今年整體年菜銷量，較去年成長超過3成。

據頂好銷售數據顯示，品牌知名度、食材等級和CP值，是消費者在選購年菜的三大指標，因此，今年頂好持續推薦蟬聯2年冠軍年菜的「老協珍海味街烏參佛跳牆」，含有嚴選上等海參、豬腳和排骨等豐富食材，到店取貨價僅568元，每年銷售可破萬份，推估隨氣溫下探可再創高峰。台北南門市場「逸湘齋」的「東坡肉筍絲」採用獨家濃醇滷汁，口感鬆軟、入口即化。天冷必備的養生鍋物則推薦以全雞佐紅棗、薑片、枸杞和人蔘鬚細火精燉的「佳佳雙蔘燉雞湯」。

為創造差異化並吸引年輕族群，頂好超市今年首度攜手港式名店「點點心」和「易牙居」，推出流沙包、叉燒酥、燒賣等廣受歡迎的港式小點。頂好觀察發現，越來越多年輕消費者會協助長輩選購年菜，因此期藉由大膽的嘗試，吸引25～40歲的消費族群。

此外，看準小家庭當道，今年頂好除了推出6菜、8菜的組合套餐，也提供更符合小家庭需求的3菜1湯、4菜1湯組合，像是溫國智主廚的是「事事如意團圓年菜組」，包含佛跳牆、醉蝦、白菜獅子頭和櫻花蝦米糕4種經典年菜，讓小家庭也一樣可以吃得很豐盛。而佳佳的「團圓暖心套餐組」，包含佛跳牆、燉烏雞、糖醋鱸魚和粉蝦等熱銷年菜，8～10人份的澎派份量平均一人花費只要約230元，CP值相當高。

頂好表示，即日起至2019年1月20日預購年菜商品可享早鳥優惠，任選2件92折，想省荷包就趁現在，來頂好網羅年節好滋味！

(工商 )