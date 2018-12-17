北市小內閣25日就任 柯P為省錢下令「5分鐘結束」

台北市長柯文哲晚間於臉書開直播，除了宣告「阿北回來了」，也向市府團隊表達感謝之意。（吳堂靖翻攝）

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北市府團隊18日總辭，台北市長柯文哲晚間於臉書開直播，除了宣告「阿北回來了」，也向市府團隊表達感謝之意，半小時的直播內容，吸引逾3萬網友觀看，由於25日將舉辦就職典禮，柯文哲笑稱，不想花錢，典禮將走「超極簡風」，到時應只會宣布「各位上工了」，希望在5分鐘內結束。

柯文哲晚間9點開直播，宣告「 阿北回來了」，另也慶祝在各項社群訂閱人數開出紅盤，包含臉書按讚數突破200萬、 IG追蹤人數突破80萬，以及YouTube訂閱人次超過30萬，更成為第一個獲得YouTube頒發獎牌的台灣政治人物，柯則笑稱，應該開個網路公司，以後改當網紅，也應該開個微博帳號。

半小時的直播過程，柯文哲幕僚也精選12題網友提問，如「高嘉瑜跟學姊誰比較漂亮」、「如何專心唸書」、「交換禮物可以買甚麼」、「何時帶佩琪去看海」等，問題五花八門。

另也有網友關注就職典禮內容，對此，柯文哲笑稱，自己移交給自己，應該就走超極簡風，已經下令同仁5分鐘內結束，不要另外花錢，懇辭各界花籃，自己都想好了，到時就宣布「 各位上工了！」然後就結束了。

另外，有網友問到柯現在最大的煩惱為何？柯則趁機吐苦水「選後日子一樣艱辛，我也覺得好討厭」、「從頭到尾都在工作，好累喔」柯也表示想再參加大甲媽祖繞境，因為可以放空自己， 「我只想忘掉我自己， 但每個人都會提醒我是誰」。

(中時 )

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