民進黨正妹新人搭「韓流」打小英 深綠支持者狂罵

陳筱諭在高雄掛起「台北高嘉瑜、高雄韓國瑜、台南陳筱諭」大型競選廣告，搭韓流熱潮。（翻攝梁文傑臉書）

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中時電子報
28歲的陳筱諭外型亮麗。（翻攝陳筱諭臉書）

為爭取民進黨南市第二選區立委補選提名，外型亮麗的民進黨代表陳筱諭，竟在高雄掛起了「台北高嘉瑜、高雄韓國瑜、台南陳筱諭」的大型競選廣告，搶搭韓流熱潮，甚至在台北也掛起「還我7天假」看板，打到小英總統的一例一休政策，引來深綠支持者狂罵！

綽號陳小魚的28歲陳筱諭在臉書直言，民進黨台北市議員高嘉瑜，和她都是民進黨有改革勇氣的年輕世代；而準高雄市長韓國瑜，則是國民黨這次九合一大選，帶領國民黨掀起改革浪潮的代表性人物，將來韓勢必會到她選區輔選國民黨同志，和民進黨力拚台南市第二選區的立委席次。既然如此，馬上就要面對更嚴峻的考驗，「只有像小魚這樣有勇氣改革的在地民進黨年輕世代，才能和韓國瑜抗衡。要改革，就要玩真的！」

陳筱諭在台北掛出諷刺蔡英文政策的「還我7天假」看板，引來深綠支持者罵聲不斷，質疑她搞不清楚狀況。陳筱諭直指，因一例一休修法失當，讓勞工朋友、年輕人對民進黨失去信心。因此她將來有機會進入立法院，一定會為勞工和年輕人發聲，「我雖然年輕，但對的事一定堅持，有錯就要改。」

針對陳筱諭的作法，民進黨台北市議員梁文傑則在臉書不解說，「這是哪一黨的同志？一種潰堤現象嗎？」

(中時電子報)

文章來源：陳筱諭臉書

文章來源：梁文傑臉書

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