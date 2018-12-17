影》林子偉化身「林煮偉」 這些菜他拿手

2018年12月17日 22:24 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

旅美棒球好手林子偉17日舉辦「國泰My Way 林煮偉球迷見面會」，爆料自己在外打拚多年，雖然下廚次數不多，但自己仍具備基本料理實力，有擅長的菜色。

效力美國職棒波士頓紅襪隊的林子偉於慕軒飯店GUSTOSO餐廳舉行球迷見面會」，與知名部落客Ting’s Bistro 美食自學廚房的大廚克里斯丁一起製作手工PIZZA與棒球餅乾，林子偉穿著帥氣廚師服展現廚藝，由於聖誕佳節將近，他與克里斯丁分別製作紅醬以及青醬口味的手工PIZZA來讓球迷朋友品嚐。

製作佳餚時，林子偉坦承旅美打拚多年但其實很少下廚，「因為平時球賽結束都很晚了，都以叫外賣或是老婆煮飯居多。」林子偉並說，上了大聯盟球隊提供的餐點都很高級，不過如果每天都吃一樣的食物也是會膩，因此有時間的話最常去吃日本料理或其他亞洲美食，他也笑著強調：「基本的食物都還是會煮啦！水餃、泡麵、荷包蛋那些是一定會的。」

林子偉今天送上的特製PIZZA以紅醬為基底，加入了起司、玉米、火腿等材料，撒料的動作看起來架勢十足，對於現烤出來的成品林子偉相當滿意，他說：「一開始放料的時候還感覺有點怪怪的，但烤完以後覺得色香味俱全，應該有90分吧。」

幸運球迷可以品嚐林子偉手工特製餐點。(寶悍運動平台提供)

現場有兩桌幸運球迷可以享用林子偉料理的PIZZA，第一次有機會吃到大聯盟球星親手端上的美食，球迷們都非常興奮直呼好吃。而除了有應景的食材之外，活動中也少不了棒球元素的加入，林子偉與球迷一起用糖霜畫出縫線，製作棒球造型的手工餅乾，在品嚐完自己成品之後林子偉笑著說：「其實材料都一樣，我做出來的跟主廚做出來的都一樣味道嘛。」

國泰金控多年來，透過多元化活動支持運動產業，並鼓勵基層運動員勇敢追夢，希望能夠讓台灣體育向下扎根，將棒球運動推廣至台灣各個角落，林子偉在下周也會出席「國泰MY WAY林子偉棒球精進計畫」，返回母校高苑工商贈與球具等物資，並首次回到出生地那瑪夏區，透過MINI BASEBALL的教學讓沒有棒球隊的小朋友們也能接觸棒球、享受棒球。

(中時電子報)