獨家／我不知道還可活多久！李沛旭帶著勇氣「衝了」參加健美賽

2018年12月17日 22:33 中時 林淑娟

李沛旭參加健美比賽。（伊林娛樂提供）

李沛旭參加健美比賽，女友蔡淑臻愛相隨擔任助理。（伊林娛樂提供）

李沛旭參加健美比賽，女友蔡淑臻愛相隨擔任助理。（伊林娛樂提供）

李沛旭為參加健美比賽，七周就瘦了8公斤。（取材臉書）

對健身充滿熱血與熱情的李沛旭，16日參加亞洲IFBB職業卡健美資格賽「男子健體」項目比賽，已是「高齡菜鳥」的他，備賽時間僅有7周，比賽過程中卻能被「call out」做二次評比，他興奮表示，這個圓夢計劃也是他人生清單的達成，「20幾歲的夢想，在40歲時達標了。」

李沛旭說自己從小體弱多病，甚至現在還是帶著宿疾（腸粘黏），他一輩子沒有當過運動員，更不要說「選手」了，這次領到人生第一張「選手證」、並且可以和國內外的160位專業好手及運動員同台，已經覺得是莫大的榮幸，對他有著無比的「人生意義」！雖然早年模特兒及後來的演員職業生涯，曾踏上過無數舞台，但這一天，他終於以一個「選手」，而且是該領域菜鳥身份站上一個專業的競賽舞台，心情無比的緊張和興奮。

曾有腸粘黏病史的李沛旭，兩年多前再度因為腸粘黏開刀住院，那次大病一場，他從精壯猛男暴瘦成骷髏頭，「18歲那次開刀，我3天就下床、放屁。兩年前開刀，我8天才放屁，一個月後才能吃真的食物。如果下次再來，不知道救得了救不了。我不知道自己還可以活多久，如果這次不衝衝看，我怕沒有機會做了」。他想當自己生命的鬥士，不要就這樣到老然後後悔，後悔沒有做過這件事！即便決定參賽後的備賽過程必須進行嚴格飲食控制，每天重訓加有氧4小時也讓身體承受很大壓力，甚至有宿疾復發的潛在危險。

其實去年底開始，他就動念想參加健美比賽，但因為一些工作在身，無法持續三、四個月專心備賽，所以念頭一直被打斷。10月初，他拍完電影《大三元》後突然沒事了，一向積極尋找自我價值的他，要才開始心想「要不要來玩玩看」，雖知道準備時間不夠，只剩兩個月，「但心裡的妖魔和天使互相矛盾一番，考慮了一下後，就在10月25日那天決定衝一次！」

因為對他而言，這是人生的意義，「我真的怕我沒機會做了！雖然對職業運動員而言，上台拼勇氣是會被取笑的，他們是要競爭奪冠，而我是要拼勇氣、拼人生意義！參加比賽這件事，對我的人生已經有意義」。

他特別謝謝「我的愛人」蔡淑臻，過去這段時間，她是全世界唯一知道並陪伴他備賽的人，「這七週妳辛苦了，妳的全力配合支持。要忍受不能和我一起共進三餐、要忍受我減脂低碳水的情緒上陰晴不定。還在比賽中、全程當我的個人助理，照顧我並打理一切。Love you my Dear」。

李沛旭表示，10月25日打算要參賽後，他第一時間就跟女友蔡淑臻講，問她覺得怎麼樣，「她說她支持我，因為她知道我做很多事都意念堅決。我也稍微跟她說備賽會是一個艱辛的過程，尤其給身體的壓力很大。她肯定會擔心我身體健康狀態，但她說，對於我決定想要進步、要追求的東西她都會支持。我說那我要報了噢，她回說那就報吧，我說那我就按傳送了噢！」於是他在10月31日完成報名。

他說，真的很感謝另一半的包容與支持，在他備戰的辛苦過程中，一路很情願地支持他、配合他，而他在進行每一個環節時也都會先提醒對方，接下來的生活、飲食、體力透支等各方面都會愈來愈嚴格、愈極致，尤其進行極低碳水飲食時，性情會稍微受影響，變得很沒勁、對人愛理不理，這都是健美選手的必經過程。比賽前，蔡淑臻還主動說要當他的小助理，照顧必須專注於比賽的他，也為他拍照、記錄一切，「我真的很謝謝她支持我的夢想！」

完成夢想的此刻，他笑說心情很滿足，至於下一個想要挑戰的人生清單？「看看吧！李沛旭總是給大家驚喜。我希望在有限的生命裡，能多做些什麼」。

(中時 )