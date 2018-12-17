棒球》為了這件事 王建民再次穿上洋基球衣

王建民出席MLB CUP Taiwan活動，再次穿上洋基隊球衣。(棒協提供)

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中時電子報
／綜合報導
王建民(後)細心指導小球員動作。(棒協提供)

王建民再次穿上洋基球衣，不是站上大聯盟投手丘，而是和鄭錡鴻一起擔任MLB CUP前進校園一日棒球教室講師，分享自己在美國職棒大聯盟奮鬥的經驗，透過輕鬆又專業的方式，傳承給龜山國小棒球隊的小球員。

「MLB CUP Taiwan」是美國職棒大聯盟為了推廣棒球運動、向下紮根的指標性活動，在此之前已在日本舉辦三年，今年是第一次於台灣舉辦，賽事特色之一是參賽年齡為10歲以下的選手，目的是讓剛接觸棒球的小選手有舞台表現，今年8月龜山國小也以堅強的實力自全台12支U10縣市少棒隊伍中，脫穎而出拿下冠軍，也獲得參加這次課程的機會。

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這次活動很難得可以邀請到王建民再次穿上洋基球衣，來與龜山國小的小球員進行互動指導，擁有多年大聯盟資歷的王建民一直以來是台灣棒球員夢想中的目標，期待透過這樣基層的推廣，能夠讓更多剛接觸棒球的小球員有所收穫。

美國職棒大聯盟表示，未來將會持續舉辦這項賽事，2019年夏天再次舉行，未來也將希望能讓這個賽事日本與台灣小球員能夠有更多的互動，將賽事推向國際交流，未來能有更多台灣球員在大聯盟發光發熱，努力追逐屬於他們的棒球夢。

(中時電子報)

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